Niemcy. Nadchodzi druga fala podwyżek żywności

Ceny żywności w Niemczech jeszcze bardziej poszybują w górę, w sieci Aldi już od poniedziałku, 4 kwietnia.

Jeszcze przed rosyjską agresją na Ukrainę ceny w handlu detalicznym wzrosły o dobre pięć procent – powiedział w wywiadzie dla dziennika „Neue Osnabruecker Zeitung” Josef Sanktjohanser, prezes Stowarzyszenia Handlu Niemieckiego (HDE). Było to wynikiem podwyżki cen energii.

– Nadchodzi druga fala podwyżek i z pewnością będzie dwucyfrowa – powiedział Sanktjohanser. – Pierwsze sieci handlowe już zaczęły podnosić ceny – dodał.

Aldi: „znaczna podwyżka”

W ostatnim czasie podwyżki cen zapowiedziały sieci handlowe Aldi, Edeka i Globus. W sklepach Aldi podrożeje mięso, kiełbasa i masło. Rzecznik prasowy Aldi-Nord, Florian Scholbeck, mówił agencji prasowej DPA o „znacznej podwyżce” tego rodzaju produktów, tłumacząc to wyższymi cenami, jakie Aldi musi płacić swoim dostawcom. – Od początku wojny w Ukrainie nastąpił skokowy wzrost cen zakupu, którego nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy – tłumaczył. Wynika to również ze wzrostu cen pasz, nawozów i energii, co przekłada się na koszty hodowli bydła i przetwórstwa mięsnego.

Jak podał dziennik „Westdeutsche Allgemeine Zeitung”, również Aldi Süd czuje się zmuszony do podniesienia cen. Podwyżki różnią się w zależności od produktu. Dwa tygodnie temu Aldi podwyższył ceny już około 160 artykułów, a tydzień później kolejnych 20 artykułów.

Inne sieci decydują podobnie

Konkurenci poszli w jego ślady. W związku z sytuacją na rynkach światowych „nie zawsze jest możliwe uniknięcie wzrostu cen sprzedaży w całej branży” – poinformował w ubiegłym tygodniu koncern Edeka.

Również sieć Rewe i jego dyskontowa spółka zależna Penny zapowiedziały wyższe ceny poszczególnych grup produktów i artykułów. – Obecnie mamy do czynienia z rosnącymi kosztami surowców, energii i logistyki, a także z podwyżkami cen w przemyśle spożywczym i u dostawców – wyjaśnił rzecznik prasowy Grupy Rewe. Nie udzielił informacji, kiedy i w jakiej wysokości podwyżki zostaną wprowadzone w supermarketach i dyskontach.

Rzecznik prasowy Rewe podkreślił, że ceny sprzedaży będą podnoszone tylko w przypadku „wysokiej presji spowodowanej kosztami”. – Zwiększone żądania cenowe ze strony producentów i dostawców, które nie są uzasadnione wzrostem kosztów, wciąż nie będą przez nas akceptowane – obiecał. Jak podkreślił, „jako handlowcy uważamy, że naszym zadaniem jest również powstrzymanie wzrostu cen w interesie naszych klientów”.

Zaopatrzenie w żywność przez rok jest pewne

Według niedawno opublikowanego badania Instytutu Ifo prawie wszystkie firmy w niemieckim sektorze handlu detalicznego żywnością planują podwyżki cen.

Prezes Niemieckiego Związku Rolników Joachim Rukwied powiedział, że zaopatrzenie w żywność jest zabezpieczone na rok. – Ale na dłuższy czas trudno jest formułować prognozy – skomentował.

Organizacje reprezentujące handel i sektor rolniczy wymieniają się informacjami na temat konsekwencji wojny w Ukrainie na płaszczyźnie Centralnej Koordynacji Handlu i Rolnictwa (ZKHL). Dyrektor ZKHL Hermann-Josef Nienhoff powiedział, że obecna fala podwyżek cen nie dotarła jeszcze do konsumentów.

