Niemcy na wschodzie ufają Putinowi. Zwolennicy AfD Trumpowi

Aż 82 procent Niemców nie ma krzty zaufania do prezydenta USA Donalda Trumpa. 62 procent nie ufa prezydentowi Chin Xi Jinpingowi, a 52 procent prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi – wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie pisma „Internationale Politik” przez instytut badań opinii społecznych Forsa.

Występują różnice co do sympatii politycznych między Niemcami ze wschodu i zachodu kraju. Podczas gdy 23 procent Niemców ze wschodu powierzyłoby swój polityczny los Putinowi, na zachodzie kraju zrobiłoby to zaledwie 9 procent. Jeszcze mniej, bo 6 procent poparłoby Donalda Trumpa.

Putin i AfD

Największą popularnością Władimir Putin cieszy się w gronie prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec – ufa mu aż 42 procent członków i sympatyków AfD. Prezydent USA Donald Trump cieszy się poparciem niemal wyłącznie wśród zwolenników AfD. Poparłaby go jedna trzecia wyborców tej partii.

Dla porównania – w gronie wyborców SPD i Zielonych zaufanie do Trumpa wynosi zero procent, wśród zwolenników chadecji i FDP jest to niewiele więcej, bo trzy procent.

Daleko za Putinem i Trumpen plasuje się prezydent Chin Xi Jinping. Tylko dwa procent Niemców przyznaje, że obdarzyłoby go zaufaniem.

Instytut Forsa przeprowadził sondaż między 6 a 10 lutego w grupie 1007 osób.

(Reuters / stas)