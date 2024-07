Niemcy na wakacjach. Wielu pracuje mimo urlopu

Urlop to dla wielu osób prawdziwy stres. Prawie jedna czwarta pracowników czuje się po nim bardziej zmęczona niż przed – pokazuje badanie.

Wielu pracowników w Niemczech nie jest w stanie podczas urlopu odpocząć i zapomnieć o zawodowych sprawach. Z reprezentatywnego badania na zlecenie firmy ubezpieczeniowej Pronova BKK wynika, że 24 procent pracowników wraca z urlopu z poczuciem, że nie wypoczęli. Kolejne 19 procent czuje się tylko umiarkowanie wypoczęta. W czasie, który powinien być najbardziej relaksującym okresem w roku, wielu pracowników czuje się zestresowanych.

Około 60 procent pytanych stwierdziło, że bezpośrednio przed i po urlopie pracuje tak, aby zorganizować swoją nieobecność lub nadrobić zaległości. Respondenci określili swoje nadgodziny z tego tytułu na średnio osiem godzin przed i po urlopie.

Połowa sprawdza e-maile

Według badania nieco mniej niż połowa (49 procent) respondentów bierze podczas głównego urlopu w roku co najmniej 15 dni wolnych. Ale nawet w tym czasie dla wielu praca odgrywa ważną rolę. Około połowa pytanych sprawdza pocztę e-mail podczas wakacji, a prawie dwie trzecie kontaktuje się w kontekście zawodowym.

Osoby, których to dotyczy, szacują, że średnio 1,3 godziny spędzają na pracy każdego dnia urlopu. Młodsi pracownicy, w wieku od 18 do 29 lat, zgłaszają, że spędzają nawet dwie godziny. W tej grupie wiekowej tylko 48 procent czuło się dobrze lub bardzo dobrze wypoczętych po spędzeniu głównego urlopu w roku. Ogółem 57 procent pracowników stwierdziło to samo.

Wcześniejszy powrót do pracy

Wakacje wielu osób kończą się wcześniej niż planowano: 62 procent zazwyczaj wraca do pracy na jeden do dwóch dni przed końcem urlopu. Aby uniknąć chaosu po powrocie, trzy na cztery osoby z kadry kierowniczej wracają do pracy przedwcześnie.

Psycholog biznesu i trener odporności w Pronova BKK Patrizia Thamm radzi, aby lepiej zarządzać czasem. Ma to pozwolić uniknąć nadmiernego przeciążenia podczas wakacji. Jej zdaniem dystans psychiczny jest kluczowy, aby naprawdę móc cieszyć się urlopem i odpowiednio wypocząć.

