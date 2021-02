Niemcy. Na północy atak zimy, na południu wiosna

Jak podają niemieckie służby meteorologiczne (DWD) winna jest temu wyjątkowa sytuacja pogodowa. „Na bardzo niewielkim obszarze powstają ekstremalne różnice temperatur” – tłumaczy rzecznik DWD Andreas Friedrich. Taka konstelacja jest zjawiskiem bardzo rzadkim. „W życiu meteorologa zdarza się ona może kilka razy”. Za podobny przykład mogą posłużyć ekstremalne opady śniegu zimą 1978-79 roku.

Wyjątkowa sytuacja

Napływ zimą do Niemiec powietrza polarnego nie należy wprawdzie do rzadkości, ale przynoszące go niże atmosferyczne, przemieszczają się raczej na północy kraju. Obszary niskiego ciśnienia przesuwają się znad Atlantyku do Europy najczęściej na wysokości Islandii i północnej Skandynawii. Tym razem jednak jest inaczej i niż przesuwa się bardziej na południe zahaczając o północne Niemcy.

Z kolei z południa napływa łagodne i bardzo wilgotne powietrze znad Sahary, niosące obfite opady deszczu, które od kilku dni utrzymują się w południowych i południowo-zachodnich regionach kraju. Zderzenie tych dwóch frontów atmosferycznych na niedużej przestrzeni prowadzi do skrajnych różnic pogody między północą a południem, czego meteorolodzy spodziewają się już w najbliższy weekend.

Opady śniegu i ekstremalne mrozy

Na północy Niemiec może dojść do obfitych opadów śniegu i zasp śnieżnych, którym towarzyszyć będzie silny wiatr. Na linii od Wysp Północnofryzyjskich aż po południową część Dolnej Saksonii i Saksonię, powinno spaść od 20 do 40 centymetrów śniegu, zwłaszcza z soboty na niedzielę. Według Andreasa Friedricha należy liczyć się z zamarzającymi opadami deszczu i oblodzeniami. Skutkiem niepogody może być także lód na liniach wysokiego napięcia. Również w północnej części Nadrenii Północnej-Westfalii, północnej Hesji, Turyngii i południowej Saksonii i Saksonii-Anhalt synoptycy zapowiadają zamarzającą mżawkę i oblodzenia.

Na północy Niemiec pogoda ta utrzyma się także w następnym tygodniu. Nocą spodziewane są tam spadki temperatury nawet do minus 20 stopni Celsjusza.

(DPA/jar)