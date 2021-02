Niemcy: Mutacje już w ponad 20 proc. zakażeń

Najnowsze dane Instytutu Roberta Kocha (RKI) ogłosił w środę (17.02.) w Berlinie federalny minister zdrowia Jens Spahn (CDU). - Musimy liczyć się z tym, że wariant ten może wkrótce stać się dominującym również w naszym kraju - powiedział.

Odsetek mutacji wykrytych w Wielkiej Brytanii wzrósł w ciągu dwóch tygodni ponad trzykrotnie - z niecałych 6 do ponad 22 procent. Teraz podwaja się co tydzień. Natomiast mutacja, która po raz pierwszy pojawiła się w RPA, występuje znacznie rzadziej. Odnotowuje się ją w 1,5 procent w zakażeniach w Niemczech. To dane wynikające z 23.000 pozytywnych wyników testów przeanalizowanych przez RKI.

Spahn podkreślił, że ogólna liczba zakażeń mimo wszystko nadal spada. Świadczy to o tym, że środki ochronne są skuteczne. Zwiększone rozprzestrzenianie się wariantów koronawirusa to jednak ważny aspekt, który zdaniem ministra należy uwzględnić w debacie o restrykcjach.

Szacuje się, że brytyjska odmiana wirusa jest co najmniej o 35 procent bardziej zaraźliwa od konwencjonalnej.

(DPA/sier)

