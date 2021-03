Niemcy: możliwe przedłużenie lockdownu, ale z wyjątkami

W Niemczech zanosi się na kolejne przedłużenie obowiązujących już od listopada dotkliwych restrykcji pandemicznych. Magazyn „Buisness Insider” dotarł do projektu dokumentu, który ma być podstawą jutrzejszej (03.03.21) narady kanclerz Angeli Merkel z władzami niemieckich landów.

Wynika z niego, że lockdown potrwa co najmniej do 28 marca. Planowane są jednak wyjątki. Już od przyszłego tygodnia mają zostać złagodzone restrykcje dotyczące kontaktów społecznych. Znowu można będzie spotykać się z więcej niż jedną osobą spoza własnego gospodarstwa domowego. Maksymalna liczba uczestników spotkania zostanie podniesiona do pięciu, nie wliczając dzieci do 14. roku życia.

Sklepy jeszcze poczekają

Władze zamierzają także pozwolić na ponowne otwarcie księgarń, kwiaciarni i centrów ogrodniczych. Ich właściciele będą jednak musieli przygotować plany higieniczne, a na 20 metrów kwadratowych powierzchni będzie mógł przypadać tylko jeden klient.

Rozważane jest też otwarcie szkół nauki jazdy. Wymagane będzie jednak okazanie negatywnego wyniku testu na koronawirusa wykonanego tego samego dnia. Otwarcie sklepów możliwe będzie dopiero wtedy, gdy liczba nowych tygodniowych zachorowań na 100 tys. mieszkańców spadnie poniżej 35.

Kanclerz Merkel i władze landów planują jednocześnie wprowadzenie „hamulca awaryjnego”. Jeśli liczba tygodniowych zachorowań przekroczy określony poziom, automatycznie zaczną obowiązywać wcześniejsze restrykcje. Na razie nie określono, jaki miałby to być poziom.

Kanclerz Angela Merkel i premierzy poszczególnych niemieckich landów spotkają się w środę popołudniu na naradę dotyczącą restrykcji. W ostatnich dniach w Niemczech wyraźnie wzrosła presja społeczna i polityczna na luzowanie obostrzeń. W niedawnym sondażu po raz pierwszy większość Niemców opowiedziała się za rozluźnieniem restrykcji.

