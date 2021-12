Niemcy: możliwa grzywna za brak szczepień

Za powszechnym obowiązkiem szczepień przeciwko koronawirusowi opowiada się m.in. kanclerz federalny Olaf Scholz (SPD), w tym kierunku zmierzają również wypowiedzi lidera FDP Christiana Lindnera – podczas gdy około 30 posłów FDP wypowiedziało się niedawno we wniosku wyraźnie przeciwko obowiązkowym szczepieniom. Natomiast nowy federalny minister sprawiedliwości Marco Buschmann (FDP) mówi o grzywnach, którymi miałyby być karane osoby uchylające się od tego obowiązku.

Brak przymusu i groźba kary

„Nikt nie powinien być szczepiony wbrew swojej woli za pomocą przymusu fizycznego" – powiedział polityk FDP gazetom Funke Mediengruppe. „Zamiast tego można sobie wyobrazić traktowanie naruszenia obowiązku szczepień jako wykroczenia administracyjne. Sankcją mogłyby być wówczas grzywny. Możliwe byłoby również uwzględnienie w ocenie sytuacji finansowej danego przypadku" – oświadczył szef resortu sprawiedliwości.

Buschmann pozostawił otwartą kwestię, czy zagłosuje w Bundestagu za powszechnym obowiązkiem szczepień. Powiedział, że podejmie decyzję dopiero po złożeniu wszystkich projektów ustaw. „Jest projekt, który odrzuca obowiązkowe szczepienia, na pewno będzie też projekt, który idzie w kierunku powszechnych obowiązkowych szczepień" – zaznaczył. „I pewnie pojawi się trzeci wniosek, który będzie szedł w kierunku uzależnienia obowiązkowych szczepień od wieku.”

Buschmann broni podejścia koalicji rządowej, by nie przedstawiać własnego projektu ustawy, lecz opierać się na ponadfrakcyjnych wnioskach grupowych. Parlament uczynił to już wcześniej w przypadku porównywalnych kwestii, takich jak eutanazja. Taka ścieżka gwarantuje, jego zdaniem, szerszą akceptację. Poprzez ruchy grupowe stwarza więcej akceptacji i jest bardziej odpowiednią procedurą” – powiedział Buschmann. „Jest to właściwe w przypadku tak trudnego pytania" – dodałł, określając takie debaty jako należące do „świetlanych momentów” w pracy parlamentu.

Zapobiec lockdownowi

Przed dzisiejszym (21.12.) okrągłym stołem przedstawicieli rządu i krajów związkowych w sprawie sytuacji pandemicznej, Buschmann ostrzegał przed wprowadzaniem kolejnego lockdownu. Trzeba „zrobić wszystko”, by mu zapobiec. Na przykład zamykanie szkół może być tylko „ostatecznością”. Jednocześnie minister przyznał, że istnieje „istotne ryzyko”, że wariant omikronowy spowoduje nowe obciążenia dla szpitali i że wielu pracowników infrastruktury krytycznej zachoruje w tym samym czasie. Zatem „błędem byłoby wykluczanie z góry pewnych działań”.

Polityk FDP podkreślił, że istnieją już prawne przesłanki do zarządzenia ograniczeń kontaktów, którymi zajmuje się rada ekspertów rządu federalnego. Rząd federalny i rządy krajów związkowych przygotowują plany awaryjne na wypadek, gdyby masowe infekcje wariantem omikron sparaliżowały dużą część życia publicznego w Niemczech. Z myślą o świętach Bożego Narodzenia i Nowym Roku minister zaapelował do obywateli: „Powinniśmy teraz ograniczyć nasze kontakty. I powinniśmy się regularnie testować.”

