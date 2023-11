Niemcy. Mniej uchodźców wskutek kontroli granicznych

Politycy opozycyjnej unii chadeckiej (CDU i CSU) wraz z federalną minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser (SPD) długo spierali się o sensowność stałych kontroli granicznych. Teraz natomiast zarówno minister, która początkowo była im przeciwna, jak i politycy opozycyjnej chadecji oceniają to jako sukces.

„Okazuje się, że jest to bardziej skuteczne, niż się spodziewaliśmy”, powiedział rzecznik frakcji CDU/CSU ds. wewnętrznych Alexander Throm w rozmowie z Niemiecką Agencją Prasową (dpa). Polityk CDU przed kilkoma miesiącami wezwał federalną minister spraw wewnętrznych do wprowadzenia stacjonarnych kontroli na niektórych odcinkach niemieckiej granicy. Jego zdaniem, gdyby kontrole przeprowadzane bezpośrednio na granicy zaczęły się wcześniej, Niemcy poniosłyby mniej szkód.

Kontrole na granicy z Polską, Czechami i Szwajcarią

16 października tego roku minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser wydała polecenie przeprowadzania stacjonarnych kontroli na granicy z Polską, Czechami i Szwajcarią – podobnie jak to jest na granicy z Austrią od 2015 roku. Minister zgłosiła Komisji Europejskiej konieczność przeprowadzania stałych kontroli na tych odcinkach najpierw przez dziesięć dni, a następnie dwa razy po dwadzieścia dni. Decyzję uzasadniła walką z nielegalną imigracją oraz przestępczością przemytniczą. W połowie listopada tego roku powiedziała: „Mamy sukcesy w walce z pozbawionym skrupułów biznesem przemytników, którzy brutalnie igrają z ludzkim życiem.”

Co do zasady, w państwach objętych strefą Schengen nie prowadzi się stałych kontroli granicznych.

Wykryto tysiące nielegalnych wjazdów

Od początku stycznia do końca października 2023 roku w Niemczech złożono po raz pierwszy około 267 tys. wniosków o udzielenie azylu – około 67 proc. więcej niż w tym samym czasie w ubiegłym roku.

Już w pierwszym miesiącu od wprowadzenia kontroli na granicach Niemiec policja federalna odnotowała ponad 11 tys. nielegalnych wjazdów i zatrzymała 266 przemytników. Udało się także zidentyfikować 3528 poszukiwanych listem gończym oraz wykonać 670 nakazów aresztowania.

Z policyjnych danych wynika, że wprowadzenie kontroli stacjonarnych spowolniło i ograniczyło napływ nielegalnych imigrantów do Niemiec.

Prawo do obywatelstwa budzi obawy

Opozycyjne CDU i CSU mają natomiast poważne obawy dotyczące planowanej reformy prawa do niemieckiego obywatelstwa. W nadchodzący czwartek (30.11.2023) w Bundestagu odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy w tej sprawie. Jeśli wejdzie w życie, to imigranci będą mogli ubiegać się o obywatelstwo zaledwie po pięciu latach zamieszkiwania w Niemczech – wcześniej było to osiem lat. W przypadku osiągania bardzo dobrych wyników w nauce lub w pracy, dobrej znajomości języka niemieckiego czy też zaangażowania w wolontariat okres ten może zostać skrócony nawet do trzech lat. Otrzymanie niemieckiego paszportu nie będzie także wymagało zrzeczenia się starego obywatelstwa.

CDU krytycznie o „turbo-naturalizacji”

„Ta turbo-naturalizacja w średniej i dłuższej perspektywie wyrządzi naszemu państwu olbrzymie szkody”, ​​ostrzega Throm. Według niego trzy bądź pięć lat to zdecydowanie za mało, jeśli weźmie się pod uwagę to, że obywatelstwo zostaje nadane na zawsze i nieodwołalnie. „W ciągu trzech czy pięciu lat nie da się zweryfikować, czy osoba ubiegająca się o obywatelstwo na trwałe się zintegrowała”, argumentuje polityk CDU.

Jego zdaniem krytycznie należy również ocenić pomysł posiadania podwójnego obywatelstwa. Może on doprowadzić do tego, że „nie będzie jasnego przyporządkowania do tego czy innego państwa i będziemy doświadczać w Niemczech politycznych konfliktów przeniesionych z innych krajów”.

Kontrowersje wokół migracji

Poprzez nową ustawę o obywatelstwie niemiecki rząd chce ułatwić posiadanie innego obywatelstwa oprócz niemieckiego. Oznacza to, że naturalizacja może być również możliwa, jeśli dana osoba chce zachować swoje poprzednie obywatelstwo. Do tej pory dotyczyło to tylko osób z innych krajów UE, Szwajcarii i krajów, które odmawiają zwolnienia swoich obywateli z obywatelstwa, jak Afganistan, Iran, Liban i Syria.

Jednocześnie ustawa przewiduje szybszą deportację osób ubiegających się o azyl, które nie mają perspektyw na pozostanie w Niemczech. Ponadto policja ma mieć możliwość przeszukiwania domów w celu wyjaśnienia tożsamości osób, których to dotyczy. Ponadto odwołania i działania prawne przeciwko zakazom wjazdu i pobytu dla cudzoziemców nie będą już miały skutku zawieszającego.

