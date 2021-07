Niemcy: mniej ograniczeń przy wjeździe z pięciu krajów

Rząd Niemiec zdecydował o znacznym złagodzeniu ograniczeń wjazdu, nałożonych z powodu rozprzestrzeniania się szczególnie zakaźnych wariantów koronawirusa, na Portugalię, Wielką Brytanię, Irlandię Północną, Rosję, Indie i Nepal.

Jak poinformował Instytut Roberta Kocha (RKI), od środę 7 lipca status tych pięciu krajów zostanie zmieniony ze statusu „obszaru mutacji koronawirusa” na „obszar o wysokiej zachorowalności”.

Oznacza to, że wszystkie grupy osób z tych krajów będą mogły ponownie wjechać do Niemiec. Dla osób w pełni zaszczepionych i ozdrowieńców obowiązek kwarantanny zostanie całkowicie zniesiony, a dla wszystkich innych skrócony. Po pięciu dniach kwarantanny i ponownym negatywnym wyniku testu na COVID-19 można będzie zakończyć kwarantannę.

Indie znalazły się na liście wcześnie, Portugalia późno

Indie zostały zaklasyfikowane jako obszar mutacji wirusa już pod koniec kwietnia, w maju w podobnej sytuacji znalazły się Nepal i Wielka Brytania, a pod koniec czerwca Portugalia i Rosja.

W tej najwyższej kategorii dotyczącej ryzyka związanego z koronawirusem obowiązują drastyczne ograniczenia wjazdu. Konkretnie oznacza to, że linie lotnicze, firmy autokarowe i koleje nie mogą przewozić do Niemiec osób z obszarów mutacji wirusa, chyba że są one obywatelami Niemiec lub mieszkają w Niemczech. Do tego dochodzi fakt, że każdy, kto wjeżdża do Niemiec z obszarów mutacji wirusa, musi odbyć 14-dniową kwarantannę. Nawet jeśli jest w pełni zaszczepiony lub przeszedł COVID-19.

Po przyjeździe do Niemiec z obszarów mutacji wirusa trzeba odbyć 14-dniową kwarantannę

Wraz z obniżeniem klasyfikacji do „obszaru o wysokiej zachorowalności” wjazd do Niemiec jest w zasadzie ponownie możliwy dla wszystkich osób i każdym środkiem komunikacji. Osoby, które nie zostały zaszczepione lub nie są ozdrowieńcami, muszą pozostać na kwarantannie przez dziesięć dni, ale mogą skrócić ten okres do pięciu dni, jeśli wykonają drugi test na obecność koronawirusa.

Strach przed Deltą zostaje

Kanclerz Angela Merkel już w zeszłym tygodniu zapowiedziała zniesienie ograniczeń dla podróżnych, ale bez podania nazw wszystkich krajów i konkretnej daty. Tydzień wcześniej, na szczycie UE w Brukseli, bezskutecznie nalegała na wprowadzenie wspólnych zasad podróżowania w UE, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wariantu Delta.

W międzyczasie wariant ten jest również rozpowszechniony w Niemczech, nawet jeśli liczba infekcji jest obecnie znacznie niższa niż w Portugalii czy Wielkiej Brytanii. Wraz z obniżeniem klasyfikacji pięciu krajów, liczba obszarów występowania mutacji wirusa wyznaczonych przez Niemcy na całym świecie ponownie spada z 16 do 11. Wśród nich znajdują się Brazylia, Urugwaj, RPA i kilka krajów afrykańskich.

