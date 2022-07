Niemcy. Miliony dawek szczepionki na koronawirusa straciły ważność

Ze względu na przekroczenie terminu ważności, w Niemczech trzeba zniszczyć więcej dawek szczepionki na koronowirusa, niż wcześniej się tego obawiano. Od grudnia 2021 roku do końca czerwca bieżącego roku „na różnych etapach logistycznego łańcucha dostaw” utraciło ważność 3,9 mln dawek szczepionki wyprodukowanej przez amerykańską firmę biotechnologiczna Moderna. Wynika to z odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na zapytanie poselskie deputowanego CSU do Bundestagu Stephana Pilsingera.

Rząd federalny zamówił 134,3 mln dawek szczepionek

Według resortu, rząd federalny zamówił łącznie około 134,3 mln dawek szczepionek na walkę z koronawirusem w okresie od 1 grudnia 2021 roku do końca czerwca roku bieżącego. Żadna z nich nie została nikomu przekazana w darze. Międzynarodowy sojusz na rzecz szczepień (Gavi) oświadczył, że obecnie już nie przyjmuje darowizn, ponieważ nie ma zapotrzebowania.

Lekarz i poseł CSU Stephan Pilsinger jest "zszokowany" marnotrawieniem szczepionek i pieniędzy (zdjęcie archiwalne)

W odpowiedzi na interpelację poselską Stephana Pilsingera Ministerstwo Zdrowia wskazało ponadto, że liczba przeterminowanych dawek może być jeszcze większa. Dzieje się tak dlatego, że informacje o upływie terminu ich ważności są dostępne dla rządu federalnego jedynie w zakresie, w jakim są one zgłaszane przez apteki i lekarzy do hurtowni farmaceutycznych.

„Trzeba uważniej obchodzić się z pieniędzmi”

Poseł CSU powiedział, że jest „zszokowany” tym, że po raz kolejny więcej szczepionek niż oczekiwano trafia na śmieci.

– Szczególnie w czasach braków budżetowych i inflacji państwo nie może bezsensownie wyrzucać pieniędzy z podatków płaconych przez obywateli przez okno” – oświadczył Stephan Pilsinger w rozmowie z siecią redakcji Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Posłanka Partii Zielonych Paula Piechotta zaapelowała do Ministerstwa Zdrowia o politykę zakupową zorientowaną na zapotrzebowanie

W obliczu wielu różnych kryzysów rząd federalny musi „ponownie wykazać się większą rozwagą w dysponowaniu pieniędzmi podatników” – także upomniała polityk partii Zielonych ds. ochrony zdrowia Paula Piechotta.

– Ministerstwo zdrowia musi w przyszłości „kupować szczepionki w sposób bardziej odpowiadający rzeczywistemu zapotrzebowaniu” – zaznaczyła posłanka do Bundestagu.

Lauterbach musi użyć „narzędzia prognostycznego”

Paula Piechotta zwróciła uwagę, że obecnie „prawie żaden kraj nie odbiera podarowanych mu szczepionek”, dlatego też „nie ma już sensownego zastosowania dla ich nadwyżek”. Posłanka z partii Zielonych podkreśliła ponadto, że Komisja Budżetowa Bundestagu zobowiązała ministra zdrowia Karla Lauterbacha do zastosowania „narzędzia prognostycznego” w celu lepszego oszacowania ilości zakupów zlecanych przez jego resort.

(AFP, DPA/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>