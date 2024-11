Niemcy. Milionowe straty z powodu pożarów choinek

Świąteczne wieńce i choinki co roku powodują pożary i milionowe szkody. – W okolicach świąt Bożego Narodzenia do ubezpieczycieli zgłaszanych jest około 6 tys. dodatkowych roszczeń z tytułu pożarów, co w 2023 roku spowodowało straty w wysokości około 27 mln euro – wyjaśnił w czwartek (28.11.2024) w Monachium Jörg Asmussen, dyrektor zarządzający Niemieckiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń (GDV).

Chociaż całkowita liczba dodatkowych roszczeń z tytułu pożarów nie wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim, średnia kwota roszczeń osiągnęła najwyższy jak dotąd poziom 4,6 tys. euro. – Wyższe straty wynikają głównie z faktu, że wzrósł odsetek kosztownych pożarów budynków mieszkalnych – stwierdził Asmussen.

Nieprzestrzeganie zasad

Częstą przyczyną pożarów są wieńce adwentowe lub choinki, które zapalają się od świec – często z powodu nieostrożności. – Niestety, często nie są wystarczająco przestrzegane proste zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego – twierdzą ubezpieczyciele. Jak podkreślają, poważnym zagrożeniem są także fajerwerki i race odpalane w noc sylwestrową.

Szkody spowodowane pożarem są z reguły objęte ubezpieczeniem nieruchomości od ognia w ramach polisy mieszkaniowej. Tylko w 2023 roku ubezpieczyciele w Niemczech w około 330 tys. przypadków roszczeń wypłacili łącznie z tytułu pożarów około 2,1 miliarda euro.

(AFP/du)