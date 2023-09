Niemcy: miliardy na poprawę punktualności pociągów

Dodatkowe miliardowe inwestycje i konkretny harmonogram są podstawą planowanej renowacji intensywnie wykorzystywanych tras kolejowych przez Deutsche Bahn. Chodzi o zapewnienie bardziej niezawodnego transportu kolejowego zarówno dla pasażerów, jak i towarów. - Teraz wiemy, w jakiej kolejności to wszystko zostanie zrealizowane – powiedział minister transportu Volker Wissing (FDP) w piątek podczas spotkania z branżą kolejową we Frankfurcie.

Do 2030 roku ma zostać całkowicie zamkniętych, zmodernizowanych i ulepszonych 40 silnie obciążonych tras kolejowych przez okres około pięciu miesięcy każda. Rząd ma na to przeznaczyć niemal 40 miliardów euro, z czego 12,5 miliarda zostanie przekazane jako podwyższenie kapitału własnego dla państwowego przedsiębiorstwa kolejowego Deutsche Bahn.

Notoryczne opóźnienia

Zapotrzebowanie jest duże. W 2022 roku prawie co trzeci pasażer połączeń dalekobieżnych dotarł do celu z co najmniej 15 minutowym opóźnieniem. Tylko 70,6 procent pasażerów dotarło do celu z mniejszym opóźnieniem, wynika z odpowiedzi Ministerstwa Transportu na zapytanie biura poselskiego. Jak wynika z danych, między 2021 a 2022 rokiem punktualność pogorszyła się o dziesięć punktów procentowych. W 2017 roku ponad 86 procent pasażerów docierało do swojego celu z opóźnieniem poniżej 15 minut. Zdaniem krytyków przyczyną tego stanu rzeczy jest brak inwestycji w infrastrukturę kolejową przez dziesięciolecia.

Pierwsze trzy projekty renowacyjne są już od dawna znane. Rozpoczną się w przyszłym roku na tzw. Riedbahn między Frankfurtem a Mannheim. W 2025 roku kolejne projekty obejmą przede wszystkim ważne dla transportu towarów trasy Emmerich-Oberhausen w Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Berlin-Hamburg.

Renowacja 4000 kilometrów torów kolejowych

Podczas frankfurckiego szczytu kolejowego z udziałem branży budowlanej i kolejowej przedstawiono dalszą kolejność modernizacji 40 odcinków kolejowych. W 2026 roku planowane jest rozpoczęcie prac m.in. na trasach Kolonia-Hagen, Norymberga-Reichswald-Regensburg, Troisdorf-Koblencja i Koblencja-Wiesbaden. Na końcu listy, na drugą połowę 2030 roku, przewidziane są trasy Ulm-Augsburg i Mannheim-Karlsruhe.

W sumie ma zostać przeprowadzona generalna renowacja 4000 kilometrów torów kolejowych. Staną się one częścią „sieci o wysokiej wydajności” o łącznej długości 9000 kilometrów. Niemiecka sieć kolejowa ma ogólną długość 34 tysięcy kilometrów.

Dla pasażerów wielomiesięczne całkowite zamknięcie ruchu na intensywnie wykorzystywanych trasach oznacza przede wszystkim kolejne ograniczenia. - Tym ważniejsze jest informowanie z wyprzedzeniem o planowanych zamknięciach – podkreślił Wissing. Jak dodał: - Dlatego ważne jest, abyśmy informowali ludzi, że to wysiłek i trud, ale po to, aby w przyszłości podróżowanie koleją było łatwiejsze.

Bezprecedensowy program

Aby przywrócić sprawność przeciążonej sieci kolejowej, rząd federalny planuje zainwestować do 2027 roku około 40 miliardów euro. Z tej kwoty 11,5 miliarda euro pochodzi z budżetu ministerstwa transportu. Środki na finansowanie mają pochodzić przede wszystkim z podniesienia opłaty za przejazd dla ciężarówek (Lkw-Maut). Dodatkowe 12,5 miliarda euro ma pochodzić z Funduszu Klimatycznego i Inwestycyjnego rządu. Jednak ta decyzja musi jeszcze uzyskać zgodę Komisji Europejskiej. Trzy miliardy euro musi być wniesione przez kolej z własnych środków, na przykład poprzez zaciągnięcie nowych długów.

Jak powiedział szef Deutsche Bahn Richard Lutz: - Odnawiamy i modernizujemy infrastrukturę za pomocą programu, który jest bezprecedensowy w historii Deutsche Bahn. I dodał: - Teraz to my, razem z branżą budowlaną, musimy zakasać rękawy i przystąpić do pracy.

Jednocześnie zaznaczył, że wiąże się to z poważnymi niedogodnościami dla podróżujących oraz transportu towarowego. Aby zrealizować zapowiedziane projekty, planuje się utworzenie nowego przedsiębiorstwa infrastrukturalnego o nazwie „InfraGo”, którego organizacją dachową pozostanie koncern DB. Na początku nowego roku obie spółki-córki, DB Netz i DB Station und Service, zostaną włączone do nowej struktury. Jej celem jest zagwarantowanie, że środki federalne, które zostaną udostępnione, trafią wyłącznie do infrastruktury i nie zostaną przeznaczone na operacje przewozowe.

