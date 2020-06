Niemcy: Miliardy na bezpańskich kontach

Utworzenie internetowego rejestru bezpańskich kont bankowych pomogłoby spadkobiercom ich właścicieli w dochodzeniu przysługujących im praw, poinformował w poniedziałek 29 czerwca rząd Dolnej Saksonii.

- Istnieje pilna potrzeba działania - oświadczył minister finansów Dolnej Saksonii Reinhold Hilbers z CDU. - W różnych instytucjach finansowych gromadzi się majątek, do którego nie mają dostępu pełnoprawni spadkobiercy zmarłych właścicieli takich kont. Potrzebujemy ogólnie dostępnego źródła informacji na ich temat, jeżeli w dającym się przewidzieć czasie spadkobiercy nie skorzystają z przysługujących im uprawnień - dodał Hilbers.

O czym nie wiedzą spadkobiercy

Ocenia się, że w Niemczech na takich kontach znajduje się kilka miliardów euro. "Jeżeli zmarły nie pozostawi żadnych informacji o należących do niego kontach internetowych, jego spadkobiercy mają ogromne trudności w uzyskaniu w nie wglądu i w dochodzeniu swoich praw", uzasadnia swoje stanowisko w tej sprawie rząd krajowy w Hanowerze.

Opracowany przez niego projekt ustawy przewiduje, że banki powinny uzyskać informację o śmierci właściciela lub właścicielki konta. Aby odprowadzić podatek od dochodu z kapitału, instytuty finansowe, takie jak banki, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe i inne instytucje finansowe, powinny skomunikować się z kompetentnymi w tej sprawie urzędami. Te zaś powinny poinformować je w przypadku śmierci ich właścicieli. W ten sposób banki mogłyby przystąpić do ustalenia nazwisk spadkobierców i sum zgromadzonych na takich kontach.

Internetowy rejestr będzie pomocny

Jeżeli to się nie powiedzie, ważne dla tej sprawy dane powinny zostać przesłane do Federalnego Urzędu Sprawiedliwości (nie należy go mylić z Ministerstwem Sprawiedliwości), który powinien zamieścić je na ogólnodostępnej stronie internetowej. W ten sposób spadkobiercy zmarłego mogliby uzyskać wszystkie informacje wymagane do wystąpienia przez nich z wnioskiem o wejście w posiadanie przysługującego im spadku. Na stronie internetowej nie mogłaby jednak zostać podana wysokość sumy znajdującej się na koncie. Aby projekt ustawy w sprawie bezpańskich kont bankowych mógł zostać uchwalony, musi najpierw uzyskać większość w Bundesracie.

Chcesz mieć stały dostęp do naszych treści? Dołącz do nas na Facebooku!

(DPA/jak)