Niemcy: migranci rzadziej zaszczepieni niż reszta

Poziom zaszczepienia osób z pochodzeniem migracyjnym w Niemczech jest niższy niż osób bez takiej biografii. Tak wynika z danych berlińskiego Instytutu Roberta Kocha (RKI), koordynującego w Niemczech walkę z pandemią koronawirusa.

RKI podał w czwartek (03.02.2022), że wśród mieszkańców Niemiec mających korzenie w innych krajach, przyjęcie co najmniej jednej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 deklaruje około 84 procent ankietowanych. W przypadku osób bez pochodzenia migracyjnego współczynnik ten wynosi 92 procent.

Badanie zostało przeprowadzone pod koniec 2021 roku na grupie 1000 osób bez biografii migracyjnej i 1000 osób o korzeniach poza Niemcami. W przypadku tej drugiej grupy pytania zadawano w językach niemieckim, rosyjskim, tureckim, arabskim, polskim i angielskim.

Gotowi do szczepienia

Autorzy badania zwracają uwagę na przeszacowanie poziomu zaszczepienia obu grup, ale przekonują, że różnica między nimi wiarygodnie oddaje rzeczywistość. W Niemczech ogólny poziom zaszczepienia pierwszą dawką wynosi obecnie 75,9 procent. To, że w badaniu wypadł on wyżej, wiąże się z tym, że brały w nim udział raczej osoby o pozytywnym nastawieniu do szczepień i instytucji ochrony zdrowia – podaje RKI.

Elisa Wulkotte, badaczka z Instytutu Roberta Kocha dodała, że wśród osób o pochodzeniu migracyjnym widać wyraźny potencjał do podwyższenia liczby zaszczepionych. Ich gotowość do zaszczepienia się jest bowiem wyższa, niż wśród innych grup.

Jej zdaniem ofertę szczepień należy lepiej dostosować do odbiorców i unikać zbyt uproszczonego podziału na osoby z i bez biografii migracyjnej. Większą rolę odrywają bowiem czynniki takie jak znajomość języka niemieckiego, poziom wykształcenia, dochody. Im wyższy ich poziom, tym większe szanse na zaszczepienie.

Inna badaczka, Doris Schaeffer, krytykowała, że po dwóch latach pandemii nadal brakuje akcji informacyjnych skierowanych do bardzo zróżnicowanej grupy migrantów, którzy często nie mówią po niemiecku.

(DPA/szym)