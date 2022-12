Niemcy: maseczki w transporcie publicznym. Są wyjątki

W Bawarii nie trzeba będzie nosić maseczki w środkach transportu publicznego. Tak zdecydowały władze tego kraju związkowego, argumentując stabilnym wskaźnikiem infekcji. Od 10 grudnia noszenie maseczki nie będzie już obowiązkowe, tylko zalecane.

Bawaria jest tym samym pierwszym krajem związkowym, który zrezygnował z wymogu maseczki. Na razie nie osiągnięto kompromisu co do jednolitych przepisów w całych Niemczech. Na poniedziałkowej (05.12.2022) konferencji ministrowie zdrowia – federalny i krajów związkowych – nie porozumieli się co do wspólnego stanowiska w sprawie maseczek w autobusach, metrach czy pociągach.

Sporne zakrywanie ust i nosa

W Bawarii liczba zakażeń koronawirusem jest od dłuższego czasu najniższa w Niemczech, a bawarskie władze opierają się na przykładzie Austrii, podkreślając, że w przyszłości ważniejsza będzie odpowiedzialność osobista. Maseczki w miejscach publicznych obowiązywały w Bawarii od kwietnia 2020 roku, ostatnio jednak stopniowo znoszono ten obowiązek. Transport publiczny był ostatnim, w którym trzeba było jeszcze zasłaniać usta i nos.

Obowiązkowe noszenie masek w transporcie publicznym zawsze było punktem spornym w debatach publicznych i polityce. Eksperci medyczni są zdania, że maski powinny dalej obowiązywać, bo zakrywanie ust i nosa nie tylko chroni przed przenoszeniem koronawirusa, ale także przed innymi chorobami wirusowym, takimi jak grypa czy wirus RSV u dzieci.

Inaczej w pociągach dalekobieżnych

Niemieckie kraje związkowe mogą same decydować o maseczkach w transporcie lokalnym, za transport dalekobieżny jest jednak odpowiedzialny rząd federalny.

Dlatego – zgodnie z obowiązującą federalną ustawą o ochronie przed infekcjami – maseczki trzeba nosić w pociągach dalekobieżnych jeszcze do kwietnia 2023 roku. Takiego obowiązku nie ma jednak w ruchu lotniczym, co wielokrotnie krytykowały władze Bawarii.

