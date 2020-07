Niemcy: Mamy wystarczające zapasy remdesiviru

Tę uspokajającą informację podał rzecznik federalnego Ministerstwa Zdrowia. Jak wyjaśnił, rząd odpowiednio wcześnie zadbał o zabezpieczenie wystarczającej ilości remdesiviru, stosowanego do leczenia chorych na COVID-19. Jeszcze w tym tygodniu remdesivir powinien zostać zarejestrowany w Europie. Rzecznik resortu dodał, że amerykański producent tego lekarstwa, firma Gilead Sciences, zobowiązana jest dostarczać je "w odpowiednich ilościach" do odbiorców na naszym kontynencie. Niemieckie Ministerstwo Zdrowia wychodzi z założenia, że amerykański koncern farmaceutyczny się z tego wywiąże.

Remdesivir został opracowany w 2014 roku do walki z epidemią wirusa Ebola, ale jego skuteczność okazała się niższa niż tego oczekiwano. Dotychczas nie został jeszcze dopuszczony do nieograniczonego obrotu jako lekarstwo w żadnym państwie na świecie. Uchodzi jednak za jeden z najbardziej obiecujących leków w przypadku ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 i używa się go w tej roli w USA i Japonii.

W ubiegłym tygodniu Europejska Agencja Leków (EMA) zaleciła dopuszczenie go do obrotu w Europie. Działający w ramach EMA Komitet ds. Produktów Leczniczych Przeznaczonych dla Ludzi (CHMP) opowiedział się za ograniczonym podawaniem remdesiviru dorosłym pacjentom i nastolatkom od 12 roku życia chorym na zapalenie płuc i wymagającym umieszczenia ich pod respiratorem.

Wyczekiwanie na dopuszczenie remdesiviru do obrotu

W państwach unijnych lekarze będą mogli przepisywać to lekarstwo pod handlową nazwą Veklury, gdy na jego zarejestrowanie zgodzi się Komisja Europejska, co ma nastąpić jeszcze w tym tygodniu. W tej chwili UE prowadzi rozmowy z firmą Gilead Sciences na temat zakupienia tego leku w takiej ilości, która pozwoli zaspokoić popyt we wszystkich 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Tak wygląda lek remdesivir w opakowaniu

Departament Zdrowia i Opieki Społecznej USA poinformował w poniedziałek 29 czerwca, że zarezerwował dla siebie 92 procent produkcji remdesiviru na najbliższe miesiące, w sumie ponad pół miliona dawek, czyli całą produkcję lipcową oraz 90 procent produkcji przewidzianej na sierpień i wrzesień.

Prezydent Donald Trump z powodzeniem przeprowadził w ten sposób "niewiarygodny interes" w postaci udostępnienia amerykańskim pacjentom pierwszego lekarstwa dopuszczonego do leczenia chorych na COVID-19, oświadczył amerykański sekretarz zdrowia Alex Azar. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nalega, aby każdy chory na COVID-19 na całym świecie miał zagwarantowany dostęp do tego lekarstwa na takich samych prawach, jak pacjenci amerykańscy.

Także Wielka Brytania ma wystarczające rezerwy remdesiviru

Podobnie jak rząd RFN, także rząd Wielkiej Brytanii ogłosił w środę 1 lipca, że dysponuje wystarczającymi zapasami remdesiviru. W Wielkiej Brytanii jest on stosowany już od pewnego czasu w badaniach klinicznych, powiedział rzecznik premiera Borisa Johnsona.

Koncern Gilead Sciences podał, że pięciodniowa terapia przy użyciu remdesiviru zamówionego przez władze amerykańskie będzie kosztować 2340 dolarów, czyli około dwóch tysięcy euro. Podobna cena ma obowiązywać także na rynku niemieckim, powiedział we wtorek 30 czerwca rzecznik niemieckiego oddziału tego koncernu Martin Floerkemeier.

Gilead zapowiedział, że udzieli bezpłatnej licencji na wytwarzanie remdesiviru dziewięciu producentom generyków w Indiach, Pakistanie i Egipcie. Będzie on sprzedawany w 127 państwach świata, głównie w Afryce, Azji, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Centralnej.

(DW, AFP, DPA, RTR/jak)