Niemcy. Młodzi piją coraz mniej alkoholu

W Niemczech spada liczba nieletnich, którzy z powodu ostrych zatruć alkoholem trafiają do szpitala. Jak podał w piątek Federalny Urząd Statystyczny, w 2021 roku było to równe 11 700 młodych ludzi w wieku od 10 do 19 lat. Oznacza to spadek o 4,4 procent w porównaniu z rokiem 2020 i o 42 procent w porównaniu z okresem przed pandemią COVID-19 w 2019 roku.

Według statystyk, liczba przypadków spadła po raz trzeci z rzędu i w 2021 roku osiągnęła najniższy poziom od 2001 roku. Najwyższą wartość odnotowano w roku 2012, kiedy to liczba przypadków leczenia w tej grupie wiekowej wynosiła około 26 700.

Przyczyną spadku było kilka lat pandemii z odwołanymi festiwalami, zamkniętymi klubami i ograniczeniami kontaktów. Istotną rolę odgrywają także efekty demograficzne. W latach 2001 – 2022 populacja w grupie wiekowej 10-19 lat zmniejszyła się o 16,6 procent.

Mimo malejącej liczby przypadków, ryzyko zatrucia alkoholem jest szczególnie duże wśród młodzieży, co pokazują wskaźniki w różnych grupach wiekowych. W grupie wiekowej 15-19 lat w 2021 roku było 247 przypadków, a w grupie wiekowej 50-54 lata tylko 110 przypadków na 100 000 mieszkańców.

Skuteczna prewencja

Tymczasem rośnie również odsetek osób niepijących. W badaniu przeprowadzonym przez Federalną Centralę Edukacji Zdrowotnej (BZgA) tylko jeszcze 57,5 procent osób w wieku od 12 do 17 lat przyznało, że piło alkohol przynajmniej raz w życiu.

Dwadzieścia lat temu było to jeszcze 87 procent. Pod hasłem „Znajdź swoje ograniczenie” BZGA szeroko informuje o skutkach spożycia alkoholu. Według BZgA młodzież reaguje na alkohol bardziej wrażliwie niż dorośli. To wynika przede wszystkim z faktu, że organy wewnętrzne młodych ludzi, a zwłaszcza mózg, nadal się rozwijają. „Przynajmniej do 21. roku życia w mózgu zachodzą istotne procesy przebudowy, które mogą być zakłócone przez alkohol” – podaje BZgA.

Niemieckie Centrum ds. Problemów z Uzależnieniami (DHS) ostrzega: „Każdy łyk alkoholu szkodzi. To jest trucizna dla komórek”. Podczas prezentacji „Rocznej Księgi Uzależnień 2023” dyrektorka wykonawcza DHS, Christina Rummel, wezwała nie tylko do kampanii prewencyjnych, na przykład w szkołach, ale także do działań politycznych. „Chodzi tutaj przede wszystkim o trzy kwestie: podniesienie cen alkoholu, ograniczenie obecnej dostępności oraz regulację reklamy alkoholu” – powiedziała Rummel.

(DPA/jar)

