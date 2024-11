Niemcy. Młodzi ludzie znowu piją na umór

Według badania opublikowanego w poniedziałek (4.11.2024) w Kolonii przez Federalne Centrum Edukacji Zdrowotnej (BZgA), odsetek osób pijących alkohol w nadmiernych ilościach powrócił do poziomu sprzed koronawirusa. Eksperci nazwali te dane „niepokojącymi”.

W przypadku tzw. upijania się chodzi o spożywanie co najmniej pięciu kieliszków alkoholu przy określonych okazjach w ciągu ostatnich 30 dni. W ubiegłym roku problem ten dotyczył 46,2 procent mężczyzn w wieku od 18 do 25 lat i 25,1 procent młodych kobiet. Dla porównania w 2021 roku do definicji upijania się kwalifikowało się 37,8 procent młodych mężczyzn w tej grupie wiekowej i 19,0 procent kobiet.

Zjawisko to miało również miejsce wśród dwunasto- i siedemnastolatków. W ubiegłym roku 17,1 procent chłopców i 10,4 procent dziewcząt wypiło pięć lub więcej kieliszków alkoholu przy jednej okazji w ciągu ostatnich 30 dni. W 2021 r. liczby te wyniosły odpowiednio 10,4 i 8,4 procent.

Poważne szkody zdrowotne

Pełniący obowiązki szefa BZgA, Johannes Nießen, ostrzegł przed grożącymi szkodami zdrowotnymi spowodowanymi przez alkohol, zwłaszcza u nastolatków i młodych dorosłych, których mózgi wciąż się rozwijają i dlatego reagują bardziej wrażliwie na „działanie alkoholu, które zatruwa komórki”.

Zgodnie z najnowszym badaniem, osoby w wieku od 12 do 25 lat wypiły swój pierwszy kieliszek alkoholu średnio w wieku 15,1 lat, czyli nadal poniżej granicy wieku 16 lat, od której młodzi ludzie mogą kupować piwo i wino w Niemczech.

W sumie regularne spożywanie alkoholu wśród młodzieży i młodych dorosłych w 2023 roku było wprawdzie znacznie mniejsze niż 20 lat temu, ale od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. W związku z tym 65,1 procent chłopców i 60,8 procent dziewcząt w wieku od 12 do 17 lat piło alkohol przynajmniej raz w życiu. Wśród osób w wieku od 18 do 25 lat było to ponad 90 procent.

Regularne picie

Obecnie 6,9 procent dziewcząt i 12,4 procent chłopców w wieku od 12 do 17 lat regularnie, czyli co najmniej raz w tygodniu, spożywa alkohol. W porównaniu do 2004 roku wartości te zmniejszyły się o ponad połowę. Wśród kobiet w wieku od 18 do 25 lat 18,2 procent pije regularnie, a wśród mężczyzn w tym wieku – 38,8 procent. Są to najniższe wartości od początku prowadzenia obserwacji na początku lat 70.

Pełnomocnik rządu federalnego ds. uzalenień Burkhard Blienert (SPD), zażądał wprowadzenia ścisłego zakazu spożywania alkoholu do 16. roku życia. Po pierwsze należy skończyć z tak zwanym piciem w towarzystwie dorosłych od 14. roku życia – wyjaśnił Blienert. „Alkohol nie staje się zdrowszy tylko dlatego, że rodzice siedzą obok” – powiedział ekspert.

W ramach badania dotyczącego skłonności do używek zostało przebadanych około 7 tysięcy młodych ludzi w wieku od 12 do 25 lat w okresie od kwietnia do czerwca 2023 roku.

(AfP/jar)

