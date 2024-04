Niemcy. Młodzi ludzie przestają pić na umór

Przez wiele lat przypadki picia na umór przez dzieci i młodzież wzbudzały sensację. Teraz wyraźnie już nie mają one na to ochoty. Z badania przeprowadzonego przez kasę chorych KKH (Kaufmänische Krankenkasse) liczba zatruć alkoholem wśród osób w wieku od 12 do 18 lat w 2022 roku spadła do rekordowo niskiego poziomu. Jak poinformowała dalej KKH, w tymże roku w całych Niemczech szacunkowo około 10 680 dzieci i młodzieży w tej grupie wiekowej trafiło do szpitali z powodu ostrego zatrucia alkoholem. To o 5 procent mniej niż w 2021 roku i nawet o 13 procent mniej niż w 2020 roku. W porównaniu z rokiem 2019 przed pandemią, kiedy problem dotyczył około 17 950 osób, liczba ta spadła o imponujące 40,5 procent. Od początku 2020 roku do pierwszych miesięcy 2022 roku obowiązywały surowe ograniczenia związane z pandemią.

Liczba hospitalizacji młodzieży z powodu nadużywania alkoholu spadła po raz trzeci z rzędu i osiągnęła najniższy poziom od 2006 roku. Wtedy przeprowadzono pierwsze tego typu badania. Szacunkowo najwięcej przypadków młodzieży z zatruciem alkoholowym, około 22 260, KKH odnotowała w 2012 roku.

Łącznie ponad 58 000 przypadków zatrucia alkoholem

Kasa chorych KKH przeanalizowała dane ubezpieczonych między 12 a 18 rokiem życia, którzy zostali przyjęci na oddział szpitalny z powodu ostrego zatrucia alkoholem. Uzyskane wyniki zostały przeliczone na liczbę ludności w tym przedziale wiekowym na podstawie danych Federalnego Urzędu Statystycznego. To oznacza, że według danych własnych KKH odsetek wszystkich pacjentów leczonych stacjonarnie z powodu zatrucia alkoholem w 2022 roku wynosił niecałe 0,07 procent. Przeliczając na całą populację wynoszącą ponad 84 milionów ludzi, oznacza to ponad 58 000 osób. Udział osób w wieku od 12 do 18 lat wśród ubezpieczonych w KKH wyniósł prawie 18,4 procent. Odpowiada to około 10 680 przypadków, w tym 212 osoby ubezpieczone w KKH.

KKH z około 1,6 milionem ubezpieczonych należy do największych ogólnokrajowych kas chorych. W roku poprzedzającym pandemię, czyli w 2019, udział młodzieży wśród osób nadużywających alkoholu wynosił ponad 22 procent, w latach 2008 i 2009 nawet około 26 procent, na początku badania w 2006 roku wynosił ponad 24 procent.

Alkohol społecznie szeroko akceptowany

Według Federalnego Centrum Edukacji Zdrowotnej (BZgA) picie w nadmiarze definiowane jest jako spożycie co najmniej pięciu napojów alkoholowych podczas jednej imprezy. „Bardzo miło jest stwierdzić, że coraz mniej młodzieży przekracza swoje granice jeśli chodzi o alkohol“ – powiedziała psycholożka kasy KKH Franziska Klemm. Uważa jednak, że liczby są nadal niepokojące. „Każdy młody człowiek z ostrym zatruciem alkoholowym to o jeden za dużo“ – podkreśliła.

Podczas pijaństwa czy picia na umór często dużą rolę odgrywają motywy społeczne i presja grupy. Zdaniem Franziski Klemm nadal bagatelizuje się wpływ alkoholu. Przecież wprawia on w dobry nastrój, sprzyja udanej zabawie i dodaje pewności siebie. Dla nieletnich alkohol wysokoprocentowy jest także pociągający ze względu na to, że jest zakazany.

Według wcześniejszych danych Niemieckiego Centralnego Biura ds. Problemów Związanych z Uzależnieniami, spożycie alkoholu w Niemczech nadal znacznie przekracza średnią światową.

Alkohol jako rzekome dobro kultury jest w Niemczech powszechnie akceptowany społecznie. Problem w tym, że jest on bardzo niebezpieczny, szczególnie dla młodzieży, gdyż wiąże się z ryzykiem dla zdrowego rozwoju“ – wyjaśnia Franziska Klemm. Oprócz możliwego uzależnienia zachodzi ryzyko uszkodzenia mózgu i narządów wewnętrznych, ale także ryzyko wypadków i przemocy.

Na początku roku pełnomocnik rządu ds. uzależnień i narkotyków, Burkhard Blienert, opowiedział się za tym, aby młodzież powyżej 14 roku życia, nawet w towarzystwie rodziców, nie mogła spożywać alkoholu w miejscach publicznych – co jest legalne w Niemczech. „Także kiedy dzieci i młodzież siedzą obok swoich rodziców, działanie alkoholu w ich wieku jest tak samo katastrofalne“ – ostrzegł Blienert.

