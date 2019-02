Niemcy: linia lotnicza Germania ogłasza bankructwo

Zmagająca się z poważnymi problemami finansowymi niemiecka linia lotnicza Germania ogłosiła upadłość i z natychmiastowym skutkiem wstrzymała wszystkie loty. Wniosek o upadłość złożono w poniedziałek do sądu w Berlinie – poinformowała spółka.

– Niestety nie udało się nam znaleźć finansowania na pokrycie potrzeb. Jest nam bardzo przykro, że nie pozostaje nam nic innego, jak ogłosić upadłość – napisał szef firmy Karsten Balke. Manager dodał, że osoby, które miały skorzystać z usług Germanii w ramach lotów czarterowych, powinny zgłaszać się do biur podróży organizujących wyjazd. Osoby, które kupiły bilety bezpośrednio w Germanii, nie mogą liczyć na zapewnienie innego środka transportu, przyznał Balke przepraszając pasażerów.

Germania przewoziła rocznie ponad 4 miliony podróżnych do około 60 celów. W większości to loty czarterowe. Linia lotnicza Germania powstała w 1986 roku. Ostatnio korzystała z 37 samolotów. To kolejne bankructwo niemieckiego przewoźnika lotniczego w ostatnich latach. W październiku 2017 roku upadłość ogłosiła druga co do wielkości linia lotnicza Air Berlin. Pracę straciło wówczas prawie 8 tys. osób.

szym (afp, rtr)