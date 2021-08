Niemcy. Liczba zachorowań rośnie szybciej niż przed rokiem

Instytut Roberta Kocha (RKI) w Berlinie odnotował szybszy i wcześniejszy niż rok temu wzrost liczby zakażeń koronawirusem w ciągu siedmiu dni. Tak wynika z bieżącego raportu tygodniowego RKI, który został opublikowany w czwartek wieczorem. Według raportu, wskaźnik zapadalności - który wskazuje liczbę nowych zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców - rośnie, zwłaszcza w grupie wiekowej 10-34 lat. Ale również w grupie wiekowej do 49 lat odnotowuje się wzrost zachorowań, mimo rosnącej liczby szczepień. W międzyczasie urzędy ds. zdrowia nie są już w stanie prześledzić wszystkich łańcuchów zakażeń. Najwięcej zakażeń RKI odnotowuje się u osób w wieku 20-24 lat (49 przypadków na 100 tys. mieszkańców). Jednocyfrowe liczby podano dla osób w wieku 55 lat i więcej.

Hospitalizacje na „niskim poziomie”

Istotna dla oceny sytuacji związanej z koronawirusem jest również liczba osób przebywających w szpitalu. Ich liczba, jak również liczba przypadków, które muszą być leczone na oddziałach intensywnej terapii, pozostaje nadal na „niskim poziomie”. Dzieje się tak dlatego, że u osób zakażonych, z których większość jest młoda, jest mniejsze ryzyko ciężkiego przebiegu choroby niż u osób starszych.

Według RKI, nie było również różnicy w liczbie przyjęć do szpitala w przypadku wariantów wirusa Alfa i Delta , które są uważane za szczególnie zakaźne. Obecnie są one wykrywane u 97 proc. wszystkich zakażonych osób w Niemczech.

Zakażenia wśród podróżnych na stałym poziomie

Szczególnie intensywna dyskusja toczy się wokół kwestii, czy podróżni powracający do Niemiec przywożą wirusa do kraju. Według RKI, raporty z ostatnich czterech tygodni nie dały pełnego obrazu sytuacji. W 42 procentach przypadków zgłoszonych w ostatnim czasie nie było dokładnych informacji na temat możliwego kraju zakażenia. Zgodnie z raportem RKI odsetek przypadków, w których stwierdzono prawdopodopodobieństwo zakażenia za granicą, nie wzrósł w porównaniu z poprzednim tygodniem. Jako kraj, gdzie dochodzi prawdopodobnie do największej liczby zakażeń jest wymieniana Hiszpania, która znacznie wyprzedza Turcję i Chorwację.

Z raportu wynika także, że większość przypadków zachorowań w Niemczech zarejestrowanych od lutego dotyczy osób niezaszczepionych. Dlatego RKI apeluje o „zdecydowane zachęcanie do skorzystania z ofert szczepień przeciwko Covid-19 już teraz”. Instytut szacuje skuteczność szczepionek na około 88 procent dla osób w wieku od 18 do 59 lat oraz na około 87 procent dla grupy powyżej 60 roku życia.

Siedmiodniowy wskaźnik zapadalności wzrasta do 20,4

W ciągu ostatnich 24 godzin ponownie wzrósł siedmiodniowy wskaźnik zachorowalności i wynosi 20,4, gdy dzień wcześniej wartość ta wynosiła 19,4. W ciągu jednego dnia urzędy zdrowia zgłosiły 3448 nowych zakażeń koronawirusem. Tydzień temu odnotowano 2454 zakażeń. Ponadto w całym kraju odnotowano 24 nowe przypadki zgonów związanych z COVID-19.

Od początku pandemii RKI liczy ogółem 3 784 433 potwierdzonych zakażeń. Rzeczywista liczba może być znacznie wyższa, ponieważ wiele przypadków nie jest wykrywanych. Liczba osób, które odzyskały zdrowie jest szacowana na 3 662 700. Z powodu lub z udziałem potwierdzonego zakażenia wirusem Sars-CoV-2 zmarło w Niemczech 91 tysięcy 754 osób.

(ARD/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>