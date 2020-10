Niemcy: liczba chorych rośnie, rząd chce zaostrzyć restrykcje

Wobec rosnącej liczby infekcji koronawirusem rząd Niemiec, razem z władzami landów, planują zaostrzenie obowiązujących już restrykcji epidemicznych. Sprawie tej poświęcona jest dzisiejsza narada kanclerz Angeli Merkel z premierami poszczególnych krajów związkowych.

Z informacji agencji AFP wynika, że w regionach, w których liczba nowych infekcji przekracza tygodniowo 35 na 100 tys. mieszkańców, zaostrzony będzie obowiązek noszenia maseczek ochronnych, zmniejszona będzie dopuszczalna liczba osób biorących udział w zgromadzeniach, a bary i restauracje będą musiały wcześniej się zamykać.

W projekcie dokumentu opracowywanego podczas narady zapisano też, że jeśli liczba nowych zarażeń przekroczy tygodniowo 50 na 100 tys. mieszkańców to władze landów powinny „konsekwentnie zaostrzać lokalne restrykcje”. W grę wchodzą też zakazy kontaktów społecznych w miejscach publicznych.

Nie jeździć po kraju

W dokumencie nie ma ogólnoniemieckich regulacji co do kontrowersyjnego zakazu przyjmowania w hotelach i pensjonatach gości z tych części Niemiec, które uznano za tereny ryzyka. Znalazło się w nim jedynie „pilne wezwanie” skierowane do obywateli mieszkających w tych regionach, aby „unikali zbędnych podróży po Niemczech”.

Niemieckie media zwracają uwagę, że w projekcie dokumentu brakuje jeszcze wielu szczegółów, jak choćby tego jaka ma być maksymalna liczba uczestników zgromadzeń, czy godzin, w których nie mogą działać bary i restauracje. Ma to być przedmiotem dalszych rozmów.

W projekcie czytamy, że walka z pandemią to zadanie o „historycznym wymiarze”. „W tych dniach rozstrzyga się, czy mamy w Niemczech siłę do ponownego powstrzymania wzrostu liczby infekcji”. Z danych Instytutu Roberta Kocha wynika, że w ciągu ostatniej doby stwierdzono w Niemczech 5132 nowe przypadki zarażenia wirusem Sars-Cov2.

