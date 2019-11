Niemcy: lewicowe ruchy tracą status organizacji pożytku publicznego

Jak poinformował w piątek magazyn "Spiegel" berliński oddział Stowarzyszenia Ofiar Prześladowanych przez Reżim Nazistowski (VVN-BdA) został pozbawiony statusu użyteczności publicznej. Decyzją berlińskiego urzędu skarbowego VNN-BdA musi zapłacić w tym roku podatek w wysokości kilkudziesięciu tysięcy euro - powiedzieli agencji prasowej DPA przewodniczący stowarzyszenia Cornelia Kerth i Axel Holz. Zdaniem federalnego dyrektora VNN-BdA Thomasa Willmsa, w ten sposób może zostać zagrożona dalsza egzystencja stowarzyszenia.

Wydział finansowy berlińskiego Senatu nie zajął jak dotąd stanowiska w tej sprawie. W piśmie do VNN-BdA decyzję swoją uzasadnił tym, że stowarzyszenie w raportach bawarskiego Urzędu Ochrony Konstytucji uchodzi od lat za skrajnie lewicowe. A to wystarczy, by pozbawić je statusu użyteczności publicznej. Tymczasem VNN-BdA odpiera te zarzuty.

"Absurdalna decyzja"

Decyzja wywołała wielkie oburzenie innych niemieckich stowarzyszeń użyteczności publicznej. Zdaniem landowych szefów partii Zielonych: Wernera Grafa i Niny Stahr "to absurdalne, by stowarzyszenie z Berlina pozbawiać statusu użyteczności publicznej, tylko dlatego, że urząd niższego szczebla z Bawarii użyteczność tę podaje w wątpliwość". Walka przeciwko faszyzmowi jest walką o dobro powszechne i demokrację, uważają oboje politycy.

W ocenie federalnego przewodniczącego organizacji ekologicznej Naturfreunde Deutschlands Michaella Muellera, decyzja berlińskiego organu finansowego jest "kolejnym sygnałem alarmowym dla demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego". Jak podkreślił, VVN-BdA troszczy się o to, by zbrodnie reżimu nazistowskiego nie popadły w zapomnienie. Mueller domaga się od rządu Niemiec i Bundestagu reformy prawa użyteczności publicznej. Jego zdaniem staus ten powinien zostać ponownie przywrócony nie tylko VNN-BdA, ale także takim organizacjom, jak Attac czy Campact. Ekspertka ds. polityki wewnętrznej klubu poselskiego Lewica Ulla Jelpke, która jest członkinią VNN-BdA, powiedziała, że nie ma nic bardziej użytecznego, niż antyfaszyzm.

Plany nowej ustawy

Tymczasem urząd skarbowy z Berlina działa inaczej niż skarbówka z Oberhausen-Sued, która mimo identycznych zarzutów wobec oddziału VVN z Nadrenii Północnej -Westfalii nie pozbawiła go jednak statusu użyteczności publicznej, gdyż zgodziła się z kontrargumentami tej organizacji.

W przyszłości stowarzyszenia będą mogły wypowiadać się w kwestiach politycznych wyłącznie wtedy, jeśli służyć to będzie celom stowarzyszenia. Szef resortu finansów Niemiec Olaf Scholz planuje ustawę, w myśl której wszystkim stowarzyszeniom, które mieszają się do codziennej polityki, skreślone zostaną ulgi podatkowe - informuje "Spiegel".

Stowarzyszenie Ofiar Prześladowanych przez Reżim Nazistowski (VVN-BdA) jest we własnej ocenie największą organizacją antyfaszystowską w Niemczech. Powstało ono w 1947 r. z inicjatywy osób, które przeżyły obozy koncentracyjne i nazistowskie więzienia.

dpa/epd/jar