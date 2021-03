Niemcy. Lekarze rodzinni będą szczepić po Wielkanocy

- Przy liczbie dawek szczepionki, której spodziewamy się w pierwszych tygodniach kwietnia, będzie można na razie zacząć od mniej więcej jednego terminu szczepień tygodniowo w gabinetach lekarzy pierwszego kontaktu - powiedział w piątek (19.03.2021) w Berlinie minister zdrowia Jens Spahn (CDU). Jak zaznaczył, krok po kroku, powinno być więcej szczepień. W ubiegłym tygodniu, przed wstrzymaniem szczepień szczepionką producenta AstraZeneca, kraje związkowe wykorzystały blisko 1,8 mln dawek. W tygodniu po Wielkanocy ma zostać dostarczonych około 3,3 mln dawek.

Zgodnie z ustaleniami na szczycie szczepionkowym z udziałem kanclerz Angeli Merkel i premierów krajów związkowych w piątek po południu, lekarze prowadzący prywatne praktyki mają zaaplikować około miliona dawek szczepionek. Przy 50 tys. zaangażowanych praktyk, oznaczałoby, że na każdą z nich przypadałoby 20 dawek tygodniowo.

Trzy tygodnie później spodziewana jest dostawa 5,4 mln dawek, z czego 3,2 mln ma być podanych w gabinetach lekarskich. W sumie dla ośrodków szczepień zostanie zarezerwowane 2,25 mln dawek tygodniowo - wynika z przegłosowanego na szczycie szczepionkowym projektu Urzędu Kanclerskiego. W niektórych krajach związkowych szczepienia są już możliwe w wybranych gabinetach lekarskich. Otrzymują je, np. osoby z chorobą nowotworową.

Ochrona przeciążonych regionów przygranicznych

W celu zapewnienia minimum miliona dawek szczepionek dla gabinetów lekarskich, zgodnie z planami, już w tygodniach po Wielkanocy wykorzystanych zostanie również 270 000 dawek szczepionek firmy Biontech/Pfizer z dostawy uzupełniającej wynoszącej 580 000 dawek.

Pozostałe 310 000 dawek szczepionki zostanie przeznaczone do wykorzystania w szczególnie dotkniętych pandemią obszarach przygranicznych. W szczególności dotyczy Kraju Saary, ze względu na jego bliskość do francuskiego departamentu Mozeli, oraz w Bawarii, Saksonii i Turyngii, ze względu na krytyczną sytuację na granicy z Republiką Czeską. Projekt nie precyzuje jeszcze, ile dawek szczepionek ma być wysłanych do którego kraju związkowego.

Znaczenie szczepionki AstraZeneca

Dzięki decyzji Europejskiej Agencji Leków (EMA) podjętej dzień wcześniej został stworzony nowy harmonogram szczepień. Po przeprowadzeniu nowego badania EMA potwierdziła swoją ocenę, że szczepionka brytyjsko-szwedzkiego producenta AstraZeneca powinna być nadal podawana. Spahn czasowo wstrzymał szczepienia środkiem w poniedziałek po kilku przypadkach zakrzepicy zatok żylnych mózgu. W czwartek, wraz z krajami związkowymi, ponownie zniósł blokadę.

Od piątku lek został ponownie wprowadzony do użytku w Niemczech. Należy jednak dodać dodatkowe ostrzeżenie o możliwości wystąpienia rzadkich zakrzepów krwi.

Pierwszeństwo w szczepieniach

Lekarze pierwszego kontaktu powinni w pierwszej kolejności szczepić szczególnie zagrożonych pacjentów. Spahn wezwał kraje związkowe do ochrony w pierwszym rzędzie osób z chorobami współistniejącymi oraz wysokim ryzykiem ciężkiego lub śmiertelnego przebiegu Covid-19.

Dalsze prognozy dotyczące szczepień

Zgodnie z ustaleniami w Berlinie w kwietniu w Niemczech dostępnych będzie około 15,4 mln dawek szczepionki. Ilości dostaw mają następnie ulec dalszemu zwiększeniu. W drugim kwartale 46,6 mln dawek mają dostarczyć firmy Biontech/Pfizer i Moderna oraz - po nieco skorygowanej w dół zapowiedzi - 15 mln dawek AstraZeneca. - Szczepić, szczepić, szczepić - tym mottem kanclerz Angela Merkel (CDU) zakończyła spotkanie w Berlinie.

(DPA/jar)

