Niemcy. Lekarze chcą wprowadzenia sjesty dla pracowników

Ze względu na coraz częstsze, trudne do wytrzymania upały, lekarze nie mają wątpliwości: „Powinniśmy wzorować się na modelach pracy w krajach południowych, kiedy jest gorąco: wczesne wstawanie, produktywna praca rano i sjesta w południe to koncepcja, którą powinniśmy przyjąć w miesiącach letnich” – powiedział przewodniczący Federalnego Stowarzyszenia Lekarzy Publicznej Służby Zdrowia (BVÖGD), Johannes Niessen, portalowi Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Według Niessena podczas upałów ludzie nie są tak produktywni jak zwykle. „Słaby sen przy braku ochłodzenia w nocy dodatkowo prowadzi do problemów z koncentracją” – dodaje. Wymagające zadania w pracy powinno się przełożyć na wczesne godziny poranne. „Ponadto potrzebne są wentylatory i lżejsze ubrania, nawet jeśli dress code w biurze na to nie pozwala” – uważa lekarz. Ważne jest również, aby pić znacznie więcej i spożywać lekkie posiłki w kilku małych porcjach. „Innym sposobem na ochłodzenie się w home office jest zimna kąpiel stóp pod biurkiem” – powiedział Niessen.

Johannes Niessen, przewodniczący Federalnego Stowarzyszenia Lekarzy Publicznej Służby Zdrowia (BVÖGD) Zdjęcie: Marius Becker/dpa/picture alliance

Tymczasem członkini zarządu Niemieckiej Konfederacji Związków Zawodowych, Anja Piel, wezwała pracodawców do przeprowadzania regularnych ocen ryzyka związanego z upałami w miesiącach letnich, aby zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy w wysokich temperaturach. „Pracodawcy muszą chronić swoich pracowników przed upałami – praca w upale jest stresująca dla pracowników, a w najgorszym przypadku zagraża ich zdrowiu” – powiedziała RND.

Jej zdaniem ocena ryzyka jest podstawą ochrony dostosowanej do potrzeb. Jednak nadal nie jest ona standardem w firmach – twierdzi Piel. Mówi też o „porażce ze strony pracodawców, która jest całkowicie nie do przyjęcia w świetle zmian klimatycznych i wyjątkowo gorącego lata”. Piel wezwała również do zamknięcia biur, w których temperatura przekracza 35 stopni, chyba że pracodawca zapewni ochłodę np. w postaci pryszniców powietrznych.

(DPA,AFP/stef)

