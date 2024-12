Niemcy. Kurczy się oferta tanich lotów, rosną ceny

Klienci w Niemczech muszą sięgnąć głębiej do kieszeni, jeśli chcą wybrać się na wakacje lotem bezpośrednim. W ramach regularnej analizy cen przeprowadzanej przez Niemieckie Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki (DLR) dla tak zwanych tanich przewoźników, średnio wahają się one od 61 euro (WizzAir) do 115 euro (Eurowings) za bilet w jedną stronę bez bagażu. Rok temu ten przedział dla czterech największych tanich linii lotniczych wynosił od 58 do 102 euro. Loty obsługiwane przez przewoźników zrzeszonych w sieciach linii lotniczych, takich jak Lufthansa, nie zostały uwzględnione w analizie.

DLR przeanalizowało ceny dla tras o odległościach od 500 do 2000 kilometrów, dla których datą referencyjną był 17 września. Badacze obliczyli ceny dla lotów z różnymi terminami wcześniejszej rezerwacji. Zasadniczo bilety kupowane w krótkim terminie są znacznie droższe niż te rezerwowane z większym wyprzedzeniem. Niemiecki lider rynku, Eurowings pobiera około 73 euro za loty zaplanowane na trzy miesiące do przodu i średnio 152,40 euro za loty na następny dzień. Im wcześniej dokonana jest rezerwacja biletu tym taniej, choć zdarzały się odchylenia. Ponadto, w dni wolne od pracy i w okresach świątecznych dostępne miejsca są często w pełni wykupione, co prowadzi do wyższych cen, jak wyjaśnił DLR.

Ryanair – najdroższe bilety

W zestawieniu przedstawionym przez DLR najdroższy pojedynczy bilet oferowały irlandzkie linie lotnicze Ryanair, które za lot z Kolonii do Porto na siedem dni przed wylotem zażądały 390 euro. Irlandczycy należą do najostrzejszych krytyków wysokich podatków i opłat lotniskowych w Niemczech. Pomimo silnego wzrostu w całej Europie, Ryanair znacznie ograniczył swoje usługi w Niemczech i ogłosił dalsze likwidacje połączeń.

Według DLR w analizowanym tygodniu lipca z niemieckich lotnisk odbyło się 4260 tanich lotów obsługiwanych przez 14 linii lotniczych na 760 trasach. Oznacza to spadek o ponad 30 procent w porównaniu do okresu sprzed koronawirusa w 2019 roku. Gdy w całej Europie liczba tanich lotów z 68 tysiącami startów i 10 600 tras w ciągu jednego tygodnia przekroczyła poziom sprzed kryzysu o 2,0 procent. Rozkład lotów Ryanair z 24 tysiącami odlotów tygodniowo obejmuje obecnie o 30 procent więcej lotów niż w 2019 roku. Tuż za nim plasują się Easyjet i WizzAir.

„Najpopularniejszymi bezpośrednimi celami podróży z niemieckich lotnisk pozostają Hiszpania i Włochy. Największą ofertę lotów mają Berlin, Düsseldorf i Kolonia-Bonn. Loty krajowe „znacząco straciły na znaczeniu” – wynika z badania DLR. Przyczyn należy szukać między innymi w mniejszym popycie, ponieważ na przykład spotkania biznesowe coraz częściej odbywają się online.

Modele biznesowe

Według DLR oferty tanich linii lotniczych coraz bardziej się różnią, a to utrudnia ustalenie jednoznacznych kryteriów ich klasyfikacji. Do typowych cech należą niska cena i jej ogólna dostępność, a także sprzedaż bezpośrednia przez Internet. Przewoźnicy niskokosztowi polegają zatem głównie na przewozach z punktu do punktu i często używają tylko jednego modelu samolotu i różnych lotnisk jako baz.

Tak zwane tradycyjne linie lotnicze oferują rozbudowaną siatkę połączeń z lotami krótko-, średnio- i długodystansowymi przez centralne huby przesiadkowe. Z kolei turystyczne linie lotnicze ściśle współpracują z organizatorami wycieczek. Jednak obecnie te modele biznesowe coraz bardziej się ze sobą mieszają.

Dwa razy w roku DLR publikuje raport Low-Cost Monitor dotyczący tanich lotów w Niemczech. W dodatkowej sekcji dotyczącej cen, analitycy określili nie tylko ceny netto biletów lotniczych, ale także ich cenę ostateczną, która często jest „znacznie wyższa”. Powodem tego są dodatkowe koszty i opłaty.

(DPA/AfP/jar)

Chcesz mieć stały dostęp do naszych treści? Dołącz do nas na Facebooku!