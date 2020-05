Niemcy. Koronawirus nawarzył piwa, którego nikt nie chce pić

Niemiecka branża browarnicza boleśnie odczuwa efekt zamrożenia gastronomii. Zamknięte restauracje i bary i odwołane imprezy powodują w koronakryzysie straty nie tylko u restauratorów i organizatorów imprez. Także browary cierpią na skutek restrykcji, jakie rząd nałożył na całe życie publiczne w Niemczech.

- Browarom doskwiera brak zbytu - wyjaśnia Birte Kleppien, rzeczniczka grupy Radeberger, największego producenta piwa w Niemczech. Wyjaśnia przy tym, że branża piwowarnicza ma trzy kanały zbytu: gastronomia, imprezy masowe i handel. Z tych trzech kanałów dwa zostały całkowicie zamknięte na skutek restrykcji. Nikt nie był na to przygotowany i ma to obecnie bardzo bolesne skutki.

Czy będą wylewać piwo?

Na horyzoncie też rysują się raczej mroczne perspektywy, bo gastronomia trwa w bezruchu od 8 tygodni i jej odmrożenie następować będzie bardzo powoli. Jak wyjaśnia Holger Eichele z Niemieckiego Związku Browarników, niektóre z browarów przed kryzysem nawet do 90 proc. swoich obrotów osiągały dzięki gastronomii. Wobec unieruchomienia tego kanału dystrybucji należy spodziewać się, że niektóre będą musiały ogłosić upadłość.

Branża browarnicza skarży się na spadek popytu

Małe regionalne browary, które najczęściej zaopatrują w beczkowe piwo lokalne festyny i imprezy, mają jeszcze inny problem. W normalnych czasach piwo beczkowe daje im 30 proc. ich obrotów. Jest to bardzo ważne, bo na nim najwięcej się zarabia. Lecz obecnie sprzedaż piwa beczkowego jest prawie równa zeru. Do tego dochodzi jeszcze problem z datą przydatności do spożycia - świeżego piwa nie można długo magazynować i niewykluczone, że trzeba je będzie wylewać.

Fatalne jest też to, że - w przeciwieństwie do innych branż - browarnicy nie mają co liczyć na efekt nadrobienia zaległości: klienci nie będą nagle konsumować podwójnej ilości piwa, kiedy znów możliwe będą spotkania w towarzyskim gronie. Oznacza to, że tej sprzedaży nigdy nie zapiszą na swoje konto.

Młodzi wolą bezalkoholowe

Powrót do normalności następował będzie też bardzo powoli - na razie do końca sierpnia odwołane są wszystkie masowe imprezy. Obowiązuje zakaz większych zgromadzeń i nakaz zachowania społecznego dystansu. To rozwiewa nadzieję na szybką poprawę sytuacji.

Rzeczniczka grupy Radeberger jest przekonana, że po epidemii w całej branży nastąpią zmiany.

Liczby z Niemiec robią co prawda wrażenie: działa tu 1500 browarów, a każdy mieszkaniec Niemiec pije przeciętnie 100 l piwa rocznie. Jednak generalnie branża browarnicza obserwuje od lat tendencję spadkową. Jest co prawda coraz więcej browarów, ale sprzedaż piwa przez ostatnie 20 lat wciąż spadała - z wyjątkiem mundialu 2006 w Niemczech. Przypuszczalnie w tym roku żaden z 1500 browarów nie zamknie swoich bilansów plusem. Niektórzy obawiają się spadku sprzedaży w kraju o 10 do 13 mln hektolitrów, co stanowi 15 proc. normalnego zbytu.

Spadek sprzedaży piwa zapisuje się na konto tego, że Niemcy coraz bardziej hołdują zdrowemu stylowi życia, że obowiązuje niższa tolerancja promili alkoholu we krwi u kierowców i że spożycie alkoholu znacznie spadło w grupie wiekowej 20-40 lat. Zwiększyło się natomiast spożycie piwa bezalkoholowego.

Brak butelek

Niewiele lepiej jest na rynku zagranicznym. Najważniejszymi rynkami dla niemieckiego piwa w ubiegłym roku były Włochy i Chiny; w tym roku eksport spadł już 8, a w marcu nawet o 14 proc.

Jedyne pozytywne wiadomości nadchodzą od handlu, który nabiera szczególnego znaczenia wobec unieruchomionych innych kanałów zbytu. W handlu sprzedaż piwa wzrosła o około 10 proc., ale i to nie powetuje strat z powodu unieruchomionej gastronomii. Browary mają do tego bolączkę ze zwrotem butelek. Zawsze jest za mało zwrotów, a sytuacja teraz jeszcze się pogorszyła. Na początku epidemii ludzie kupili piwo na zapas i zachomikowali w domu. Oznacza to, że do browarów wraca mniej butelek niż zazwyczaj. Prywatny browar Schwerter Meissen, wprowadził dlatego zasadę, że pełne skrzynki piwa otrzymają tylko ci handlowcy, którzy w zamian oddadzą puste.

(DPA,AFP/ma)