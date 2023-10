Niemcy. Kontrowersyjne odznaczenie dla Schroedera

Gerhard Schroeder został uhonorowany z okazji 60. rocznicy członkowstwa w partii. Tyle, że wielu z jego partyjnych kolegów najchętniej by się go z SPD pozbyło.

Po miesiącach sporów Gerhard Schroeder został uhonorowany przez swoją partię - SPD za 60 lat członkostwa w ugrupowaniu. Podczas zamkniętego dla publiczności wydarzenia, które odbyło się w piątek rano w Hanowerze – stolicy landu, którego Schroeder był premierem, zanim został kanclerzem – były szef rządu otrzymał honorowy dyplom i okazjonalną przypinkę. Uroczystość zorganizował hanowerski okręg SPD.

Schroeder był kanclerzem federalnym w latach 1998-2005 i premierem Dolnej Saksonii w latach 1990-1998. Kwestia tradycyjnego uhonorowania byłego kanclerza budziła w ramach SPD liczne kontrowersje. Lokalne koło partii w Hanowerze rozważało rezygnację z uroczystości. Ostatecznie jej zorganizowania podjął się były burmistrz Hanoweru, Herbert Schmalstieg. W piątkowym wydarzeniu, zamkniętym dla mediów, miało wziąć udział około 40 gości, w tym Matthias Miersch, przewodniczący okręgu SPD w Hanowerze i wiceprzewodniczący grupy parlamentarnej SPD. Udziału nie planowali obecny premier landu Dolnej Saksonii, Stephan Weil ani ścisłe kierownictwo SPD.

Rosyjskie powiązania byłego kanclerza budzą kontrowersje w SPD

Gerhard Schroeder od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę był ostro krytykowany za swoje promoskiewskie sympatie i wieloletnie powiązania z rosyjskimi koncernami energetycznymi. Schroeder uważany jest też za bliskiego przyjaciela Władimira Putina, którego odwiedził w Moskwie już po wybuchu wojny z Ukrainą.

Były kanclerz potępił, co prawda, rosyjską inwazję, ale opowiadał się za utrzymaniem stosunków z Rosją i podkreślał gotowość Kremla do negocjacji. Od 2022 kierownictwo SPD wielokrotnie dystansowało się od swojego byłego szefa i demonstracyjnie nie zaprosiło go nawet na ostatni partyjny kongres w grudniu zeszłego roku. Jednak nie powiodła się próba wykluczenia Schroedera z partii, zainicjowana przez aż 17 oddziałów SPD w 2022. Komisja arbitrażowa stwierdziła, że nie można udowodnić, że prorosyjskie zaangażowanie byłego kanclerza łamie status partii.

Legitymacja partyjna daje prawo do uhonorowania

Obecna przewodnicząca SPD Saskia Esken tłumaczyła w czwartek, dlaczego Schroeder – mimo oporu wewnątrz partii – jednak otrzyma honorowy dyplom. „Nie udało się nam wykluczyć Gerharda Schroedera z partii. Nie udało nam się również przekonać go, że powinien sam zrezygnować z członkostwa – do czego go namawiałam", powiedziała Esken telewizji RTL/ntv. „Nadal jest więc on członkiem SPD i może korzystać ze wszystkich wynikających z tego faktu praw – również takiego, jak uhonorowanie za wieloletnie członkostwo".

Schroeder czuje się skrzywdzony

Sam Schroeder z kolei czuje się niezrozumiany przez niektórych partyjnych kolegów. Niedawno wyraził rozczarowanie postawą swojego długoletniego towarzysza z czasów, gdy sam pełnił funkcję kanclerza Dolnej Saksonii, obecnego prezydenta Niemiec, Franka-Waltera Steinmeiera. „Mogę zrozumieć, że dystansuje się ode mnie ze względu na politykę państwa,

ale nie to, że zapowiedział, że nie będzie mi już składał życzeń z okazji urodzin", powiedział 79-latek gazecie Hannoversche Allgemeine Zeitung w tym tygodniu.

Od początku wojny w Ukrainie Schroeder przez długi czas powstrzymywał się od udzielania publicznych oświadczeń. W ostatnich tygodniach były kanclerz udzielił kilku wywiadów, a także wypowiedział się na tematy inne niż wojna w Ukrainie i jego relacje z SPD. Schroeder m.in. oskarżył SPD o to, że zbytnio podporządkowuje sie swojemu partnerowi koalicyjnemu, partii Zielonych i robi zbyt mało w dziedzinie edukacji i polityki mieszkaniowej.

(DPA/hre)