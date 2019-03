Niemcy: konkurencja dla Flixbusa

Autobusowy gigant Flixbus powstał zaledwie sześć lat temu, ale w Niemczech zapewnił sobie niemal pozycję monopolisty. Wkrótce jednak na niemieckich drogach pojawi się konkurent z Francji. Jeszcze w tym roku ma ruszyć w Niemczech i państwach Beneluksu oferta BlaBlaBus francuskiej firmy BlaBlaCar. „Ludzie życzą sobie alternatywnych ofert” – mówił w wywiadzie dla dziennika „Handelsblatt” szef francuskiej firmy, Nicolas Brusson.

Teraz i autobusy Blabla

BlaBlaCar to największy w Europie serwis wspólnych przejazdów. W roku 2015 francuska firma kupiła niemieckie oferty w tej branży Mitfahrgelegenheit.de i Mitfahrzentrale.de. Nazwa BlaBlaCar to aluzja do rozmowności kierowców i pasażerów, którzy na swoim profilu określają, czy lubią rozmawiać w czasie jazdy, czy nie. W ten sposób łatwiej im dobrać kompanów wspólnych przejazdów.

Jesienią 2018 r. firma poinformowała, że zamierza przejąć Ouibusa – deficytowego przewoźnika francuskich kolei SNCF. Zakup ma zostać sfinalizowany jeszcze wiosną tego roku. Ouibus będzie wtedy nosił nazwę BlaBlaBus i w drugiej połowie 2019 roku rozszerzy swą ofertę na Niemcy, Holandię, Belgię i Luksemburg. Celem jest uruchomienie w ciągu roku połączeń autokarowych w 60 miastach.

Pierwsze połączenia w Niemczech mogą już nawet ruszyć wiosną tego roku – stwierdził Brusson. Zależy to jednak od toczących się rozmów z lokalnymi przewoźnikami.

Wyzwanie dla Flixbusa

BlaBlaBus będzie zatem ważnym konkurentem dla Flixbusa – największego w Niemczech przewoźnika na trasach międzymiastowych. Według danych Flixmobility z Monachium (spółki, do której należy Flixbus) zielone autobusy jeżdżą już do 2 tys. miast w 27 krajach i oferują codziennie ok. 30 tys. przejazdów.

Monachijska spółka reaguje ze spokojem na konkurenta z sąsiedniego kraju. – Przywykliśmy do ostrej konkurencji – powiedział dyrektor Flixmobility André Schwaemmlein. Jeszcze się okaże, na ile BlaBlaCar jest „zdolny reagować na szybko zmieniający się rynek przewozów autobusowych i zaoferować klientom innowacyjną ofertę na terenie całego kraju”.

Ostatecznie o powodzeniu firmy na niemieckim rynku zdecydują klienci.

(afp/dom)