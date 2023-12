Niemcy. Konfiskata pieniędzy za złamanie sankcji

Bank próbował przekazać 720 milionów euro do Rosji pomimo sankcji. Teraz kwota ma ulec konfiskacie.

Niemieckie władze chcą skonfiskować rosyjskiemu bankowi aktywa w kwocie 720 milionów euro. Prokuratura Federalna w Karlsruhe oświadczyła, że w odniesieniu do depozytu znajdującego się we Frankfurcie nad Menem wszczęto tak zwaną samodzielną procedurę konfiskaty. Powodem planowanej konfiskaty jest próba naruszenia sankcji nałożonych na Rosję po jej napaści na Ukrainę. Bank próbował bowiem przekazać te pieniądze do Rosji.

Zakaz dysponowania depozytami

Jak ujawniono, wniosek o wszczęcie postępowania prokuratura złożyła do Wyższego Sądu Krajowego we Frankfurcie nad Menem już 7 lipca 2023 roku. Rosyjski bank został objęty unijnymi sankcjami w czerwcu 2022 roku. Oznaczało to zakaz dysponowania depozytami złożonymi w europejskich instytucjach finansowych i kredytowych.

Nieudany przelew

Krótko po wciągnięciu rosyjskiego banku na listę podmiotów objętych sankcjami jego władze próbowały przetransferować z Frankfurtu ponad 720 milionów euro. Tamtejszy bank nie wykonał jednak elektronicznego zlecenia przelewu. Wniosek o wszczęcie samodzielnej procedury konfiskaty złożono, ponieważ w tej chwili nie można ścigać ani skazać za to przestępstwo żadnej określonej osoby.

AFP/pesz

