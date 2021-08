Niemcy. Komisja ekspertów zaleca szczepienia nastolatków na COVID-19

Niemiecka Stała Komisja ds. Szczepień (STIKO) zaleca szczepienie na COVID-19 wszystkich dzieci i młodzieży w wieku od 12 lat. Po dokładnej ocenie nowych obserwacji i danych naukowych gremium to doszło do wniosku, że „według aktualnego stanu wiedzy korzyści ze szczepienia przeważają nad ryzykiem bardzo rzadkich przypadków wystąpienia działań ubocznych szczepień”, czytamy w opublikowanym w poniedziałek (16.08.2021) oświadczeniu STIKO. Eksperci powołują się m.in. na obserwacje z USA, gdzie zaszczepiono prawie dziesięć milionów dzieci.

Ostrożne zalecenia

Dotychczas zasiadający w stałej komisji eksperci byli dość ostrożni w sprawie szczepień na COVID-19 dzieci i młodzieży powyżej 12. roku życia. W czerwcu br. zarekomendowali, by osoby z tej grupy wiekowej szczepić tylko wtedy, gdy występują u nich choroby przewlekłe lub gdy w środowisku dzieci są osoby szczególnie zagrożone chorobą COVID-19. Stanowisko to uzasadniali brakiem wystarczających danych o wpływie szczepionek u dzieci.

Inne podejście mają jednak niemieckie władze, które już na początku sierpnia ogłosiły, że szczepienie na COVID-19 zaoferują wszystkim nastolatkom w wieku powyżej 12 lat. Wynika to z obaw, że koniec wakacji i powrót dzieci przyśpieszą powrót pandemii koronawirusa, zwłaszcza że liczba nowych zakażeń od tygodni szybko rośnie.

Ze zmiany rekomendacji STIKO zadowolony jest niemiecki minister zdrowia Jens Spahn. - To dobra wiadomość. Rodzice i młodzi ludzie mają teraz jasne zalecenie, by zdecydować się na szczepienie - powiedział Spahn w poniedziałek. - Fakty przemiawiają za tym, by się szczepić. Jest wystarczająco dużo szczepionek dla wszystkich grup wiekowych.

Co czwarty nastolatek zaszczepiony

Jak oświadczyła STIKO, jej zalecenie "ma przede wszystkim na celu bezpośrednią ochronę dzieci i młodzieży przed COVID-19 i jego psychospołecznymi następstwami”. Komisja nie zmienia rekomendacji, by szczepionkę w tej grupie wiekowej podawać po udzieleniu porady lekarskiej o korzyściach i ryzykach szczepienia.

Podkreśla jednocześnie, że „wyraźnie sprzeciwia się temu, by szczepienie uczyniono warunkiem udziału w życiu społecznym dla dzieci i młodzieży”.

Według danych Instytutu Roberta Kocha do tej pory 24,3 procent mieszkańców Niemiec w wieku od 12 do 17 lat zostało zaszczepionych na COVID-19 przynajmniej jedną dawką, a 15,1 procent – ma pełną ochronę. Dla dzieci powyżej 12. roku życia dopuszczone zostały szczepionki mRNA producentów BioNTech/Pfizer i Moderna.

(DPA,AFP/widz)