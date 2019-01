Niemcy: kolejne strajki na lotniskach

Podróżni korzystający z lotnisk w Niemczech znowu muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami i odwołanymi lotami. Związki zawodowe zapowiedziały na ten wtorek (15.01) strajk ostrzegawczy w aż ośmiu niemieckich portach lotniczych. Akcja ma objąć Frankfurt nad Menem, Hanower, Hamburg, Bremę, Lipsk, Drezno, Erfurt i Monachium. Sytuacja może być trudna zwłaszcza na największym niemieckim lotnisku - we Frankfurcie. Jego władze przygotowują już łóżka polowe, koce i posiłki dla osób, które utkną w terminalach – powiedział rzecznik portu.

Walka o podwyżki

Do strajku wezwano pracowników odpowiedzialnych za kontrolę pasażerów i towarów. Związki zawodowe ver.di oraz DBB domagają się dla nich podwyżki wynagrodzeń do poziomu prawie 20 euro za godzinę. Przekonują, że kolejne strajki są konieczne, bo pracodawcy nie zareagowali na wcześniejsze akcje protestacyjne. Ci są innego zdania i przypominają, że zaoferowali podwyżki na poziomie 6,4 procent i wyrazili gotowość do rozmów o dalszym zwiększaniu wynagrodzeń. Zdaniem Zrzeszenia Przedsiębiorstw Bezpieczeństwa Lotniczego strajk wymyka się organizatorom spod kontroli szkodząc wszystkim.

Strajk na lotnisku w Duesseldorfie. 10.01.2019

Na początku stycznia strajki ostrzegawcze odbyły się już na lotniskach w Berlinie, Stuttgarcie, Kolonii i Duesseldorfie. Kolejne negocjacje przewidziane są na 23 stycznia.

(szym) dpa/afp