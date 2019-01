Niemcy: kolejne strajki na lotniskach

Z utrudnieniami muszą się liczyć w czwartek 10 stycznia podróżujący na lotniskach w Stuttgarcie, Duesseldorfie i Kolonii-Bonn. Wiele lotów może zostać odwołanych, spowolniona będzie odprawa pasażerów – ostrzega związek zawodowy Ver.di, który wezwał do akcji strajkowej. Przez cały dzień strajkować będzie personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo.

Strajk po północy

Akcja protestacyjna rozpocznie się na lotnisku w Stuttgarcie o 3:00 w nocy, a w Duesseldorfie i Kolonii krótko po północy.

W poniedziałek odbył się strajk w Berlinie, który w dużym stopniu sparaliżował obydwa stołeczne lotniska. W ten dzień odwołanych zostało około 60 lotów.

Berlin: 7 stycznia strajkowali już pracownicy lotnisk Tegel i Schoenefeld

Podwyżka do 20 euro

Powodem strajków jest konflikt płacowy z Federalnym Zrzeszeniem Przedsiębiorstw Bezpieczeństwa Lotów (BDLS). Po strajkach ostrzegawczych w Berlinie związkowcy czekają na kolejną ofertę ze strony pracodawców. Dopóki nie nadejdzie, możliwe są kolejne akcje strajkowe - ostrzega związek zawodowy Ver.di.

Chodzi o wynagrodzenia dla ok. 23 tys. pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na niemieckich lotniskach. Związkowcy domagają się podwyżki płac w dziale kontroli bezpieczeństwa do 20 euro za godzinę. BDSL proponował jedynie podwyżkę od 1,8 do 2 proc. w skali dwóch lat. Kolejne negocjacje przewidziane są na 23 stycznia.

(afp/dom)