Niemcy: Kolejne miliardy dla rodzin i przedsiębiorstw

Czołowi politycy z CDU, CSU i SPD po raz pierwszy od dłuższego czasu wczoraj (03.02.2021) spotkali się osobiście w Urzędzie Kanclerskim w Berlinie. Pomimo początkowych różnic stanowisk, ich rozmowy przebiegły w bardziej harmonijnej atmosferze niż tego oczekiwano.

Dodatki do zasiłków

Członkowie komisji koalicyjnej postanowili złagodzić skutki lockdownu dla rodzin z dziećmi, wprowadzając - podobnie jak w roku ubiegłym - specjalny pakiet pomocy socjalnej w postaci jednorazowego dodatku do zasiłku na dzieci w wysokości 150 euro. Dodatek ten ma być wliczany do kwoty wolnej od podatku ze względu na posiadanie dzieci, ale nie będzie doliczany do tzw. zabezpieczenia podstawowego, czyli zasiłku socjalnego.

Wielu rodziców musi zostać w domach z dziećmi

Jednorazowy dodatek w wysokości 150 euro otrzymają także dorośli odbiorcy tej formy zasiłku. Osobom prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą oraz pracownikom o niskich dochodach, którzy popadli w kłopoty finansowe ze względu na koronakryzys, przedłużono ułatwiony dostęp do zabezpieczenia podstawowego do końca tego roku.

Pomoc dla przedsiębiorstw

Rząd wielkiej koalicji wziął także w opiekę przedsiębiorstwa, które poniosły straty wskutek pandemii koronawirusa i lockdownu, zmieniając na ich korzyść rozliczenie podatkowe za rok ubiegły i bieżący. Maksymalną kwotę strat podniesiono do 10 mln euro, względnie 20 mln w przypadku wspólnego rozliczenia. Zdaniem rządu powinno to zapewnić im niezbędną w kryzysie płynność finansową. Zmodyfikowane przepisy umożliwiają przedsiębiorcom włączenie do zeznania podatkowego strat poniesionych w roku 2020 i 2021 w połączeniu z zyskami z roku 2019. Dzięki temu zapłacą niższy podatek.

Wielu drobnych przedsiębiorców popadło w ruinę

Partie CDU/CSU i SPD wzięły także pod uwagę trudną sytuację w gastronomii. Restauracje i kawiarnie oferujące tylko posiłki na wynos do końca 2022 roku będą mogły nadal pobierać za nie obniżony VAT w wysokości 7 procent. Początkowo ta zasada miała obowiązywać tylko do do końca czerwca tego roku.

Na pomoc mogą także liczyć twórcy kultury. Na mocy decyzji koalicji rządowej na program "Nowy start kultury" przyznano dodatkowy miliard euro.

Duże zadowolenie polityków

Przewodniczący SPD Saskia Esken i Norbert Walter-Borjans ocenili łączną wysokość tych programów pomocowych na przynajmniej 7,5 mld euro i wyrazili duże zadowolenie z jego ustanowienia.

Po obradach komisji koalicyjnej szef klubu poselskiego CDU/CSU w Bundestagu Ralph Brinkhaus powiedział, że stały się one "dowodem zdolności koalicji rządowej do działania do końca jej kadencji". W podobnym duchu wypowiedział się także szef grupy krajowej CSU w Bundestagu Alexander Dobrindt.

(DPA, RTR, AFP/jak)

