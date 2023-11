Niemcy. Kolejarze rozpoczynają strajk

Ogłoszony strajk ostrzegawczy w niemieckim przedsiębiorstwie kolejowym i logistycznym Deutsche Bahn doprowadzi do licznych odwołań w ruchu pociągów na trasach regionalnych i dalekobieżnych w całym kraju w dzisiejszą środę (15.11.2023) i czwartek. Koleje Niemieckie (DB) przygotowały awaryjny rozkład jazdy dla połączeń dalekobieżnych w związku ze strajkiem Niemieckiego Związku Maszynistów (GDL). Oferta podróży zostanie znacznie ograniczona, jak ogłosiła firma we wtorek wieczorem.

Ogromne ograniczenia w transporcie

„DB wprowadzi podczas strajku dłuższe składy pociągów z większą liczbą miejsc siedzących, aby jak najwięcej osób dotarło do celu. Nie jest jednak możliwe zagwarantowanie każdemu pasażerowi odbycia podróży” – poinformowano w komunikacie. Kolej uruchomiła specjalny numer telefonu (08000-996633), pod którym dotknięci skutkami akcji protestacyjnej związku GDL pasażerowie mogą od środowego poranka uzyskać przydatne im informacje.

Związek zawodowy GDL wezwał swych członków do 20-godzinnego strajku ostrzegawczego, który ma potrwać od środy od godziny 22:00 do czwartku do 6:00 wieczorem. W ten sposób jego przewodniczący Claus Weselsky zaostrza spór płacowy już po pierwszej rundzie negocjacji. Martin Seiler, członek zarządu Deutsche Bahn odpowiedzialny za sprawy kadrowe, ostro skrytykował posunięcie związku. Oświadczył, że strajk ostrzegawczy jest „całkowicie niepotrzebny” i stanowi obciążenie dla osób podróżujących koleją. Jak podaje kierownictwo Deutsche Bahn, zamierza ono spróbować utrzymać „znacznie ograniczony” ruch pociągów regionalnych.

"Zakres, w jakim jest to możliwe, różni się poważnie w zależności od danego regionu. W każdym razie wystąpią również ogromne ograniczenia w transporcie regionalnym” – ogłosiła firma.

Pasażerowie Deutsche Bahn zostali poproszeni o powstrzymanie się od niekoniecznych podróży pociągiem podczas strajku ostrzegawczego lub o ich przełożenie na inny termin. Bilety na przejazdy koleją w środę i czwartek można będzie również wykorzystać później. „Bilet jest ważny na podróż do pierwotnego miejsca docelowego, nawet jeśli trasa pociągu zostanie zmieniona. Rezerwacje miejsc mogą być anulowane bezpłatnie” – czytamy w komunikacie DB.

Rok 2021: GDL i Deutsche Bahn porozumiały się ws. układu zbiorowego: dyrektor personalny kolei Martin Seiler (2. od prawej), szef GDL Claus Weselsky (2. od lewej), Zdjęcie: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

„Za mało, za długo, niewystarczająco”

W negocjacjach płacowych z Deutsche Bahn GDL domaga się m.in. podwyżki płac dla pracowników o 555 euro miesięcznie, a także premii kompensacyjnej w wysokości do 3000 euro. Claus Weselsky przywiązuje również szczególną wagę do skrócenia czasu pracy z 38 do 35 godzin tygodniowo dla pracowników zmianowych z pełną rekompensatą płacową.

Zarząd Deutsche Bahn uważa skrócenie czasu pracy za nierealne i jak dotąd odrzucił wszelkie negocjacje w tej sprawie. W pierwszej rundzie rozmów członek zarządu DB ds. personalnych Martin Seiler zaoferował zamiast tego 11-procentową podwyżkę płac w okresie 32 miesięcy. Był również gotów zapłacić premię z tytułu inflacji. – Za mało, za długo i w sumie niewystarczająco – tak szef związku GDL skomentował ofertę pracodawców.

Negocjacje w sprawie nowej umowy zbiorowej miały być kontynuowane w czwartek i piątek, 16 i 17 listopada. Początkowo nie było jasne, czy będą prowadzone i czy odbędą się niezależnie od trwającego strajku ostrzegawczego. GDL jest mniejszym z dwóch związków zawodowych w Deutsche Bahn, ale ma możliwość poważnego zakłócenia ruchu kolejowego, przede wszystkim ze względu na dużą liczbę maszynistów w swoich szeregach. Do tej pory Deutsche Bahn zastosowała układy zbiorowe zawarte z GDL w 18 z około 300 jednostek i podkreśla, że rozpoczęte negocjacje zbiorowe dotyczą tylko około 10 tys. pracowników kolei.

Dla porównania: kolejowy i transportowy związek zawodowy EVG wynegocjował wiosną i latem tego roku nowe układy zbiorowe dla 180 tys. pracowników DB. Wezwanie GDL do strajku ostrzegawczego jest skierowane nie tylko do pracowników Deutsche Bahn, ale także do pracowników innych firm, z którymi związek negocjuje obecnie nowe układy zbiorowe. Deutsche Bahn jest jednak zdecydowanie największą spółką kolejową w Niemczech; dlatego ta grupa, będąca własnością federalną, jest głównym celem strajku ostrzegawczego.

Mniej niż 1 na 5 pociągów dalekobieżnych

Z powodu strajku pasażerowie kolei będą musieli przygotować się na poważne ograniczenia usług dalekobieżnych. – Spodziewamy się, że będzie kursować mniej niż 20 procent pociągów Intercity i ICE – przyznał rzecznik kolei w środę rano.

Połączenia dalekobieżne nie zostaną jednak całkowicie odwołane. Przygotowano awaryjny rozkład jazdy. Elektroniczne tablice informacyjne powinny zostać zaktualizowane w ciągu dnia. W szczególności wykorzystywane będą długie pociągi, aby zaoferować jak najwięcej miejsc siedzących.

Praca w Niemczech. Rekruterzy szukają pracowników za granicą To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rzecznik podkreślił, że niektóre pociągi będą musiały zostać wycofane przed rozpoczęciem strajku ostrzegawczego o godzinie 22:00. Jest to – jak wyjaśnił – jedyny sposób, aby zapewnić, że pociągi będą już tam, gdzie są potrzebne pod koniec strajku.

– Doświadczenie pokazało, że wystąpią również ogromne ograniczenia w transporcie regionalnym. Spodziewamy się również, że w niektórych regionach pociągi w ogóle nie będą mogły kursować – dodał. Również w tym przypadku pasażerowie są zachęcani do sprawdzenia online sytuacji przed podróżą.

Znacząco ucierpi również kolejowy transport towarowy. Dopiero okaże się, czy strajk ostrzegawczy doprowadzi również do ograniczeń dla innych firm transportowych. Oprócz personelu kolejowego GDL wezwała również dyspozytorów pociągów do strajku. – Oznaczałoby to, że podróże innych firm kolejowych również mogą zostać odwołane – powiedział rzecznik.

Stowarzyszenie pasażerów krytykuje

Stowarzyszenie pasażerów Pro Bahn skrytykowało strajk ostrzegawczy maszynistów GDL. – Strajki powinny być ogłaszane z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem, aby osoby dojeżdżające do pracy mogły się na nie przygotować – powiedział przewodniczący stowarzyszenia, Detlef Neuß, w radiu Bayerischer Rundfunk w środę rano. Prawo do strajku nie jest kwestionowane, ale GDL musi również wziąć pod uwagę, że „pasażer nie jest partnerem do negocjacji w sprawie umów zbiorowych, a transport lokalny jest usługą publiczną”.

Detlef Neuß podejrzewa, że zapowiedzenie strajku w ostatniej chwili miało na celu „uniemożliwić uruchomienie zastępczego rozkładu jazdy pociągów zgodnie z pierwotnym planem kolei ze względu na brak potrzebnego do tego czasu”. Jest to oczywiście niewygodne i irytujące dla pasażerów. Przewodniczący Pro Bahn podkreślił, że związek zawodowy kolei i transportu EVG zawsze przestrzegał zasady 48 godzin podczas strajków prowadzonych w czasie rozmów ws. umów zbiorowych latem tego roku.

(DPA, RTR, AFP/jak)

