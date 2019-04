Niemcy kochają ruletkę i piją więcej niż Polacy

W raporcie Niemieckiego Urzędu ds. Nałogów (DHS) czytamy, że najbardziej rozpowszechnionym napojem alkoholowym jest piwo (101 l rocznie), w następnej kolejności zaś wino (20,9 l) i wódka (5,4 l). W sumie przeciętny Niemiec wypija rocznie 131 litrów napojów alkoholowych, co mogłoby wypełnić całą wannę. To 11 litrów czystego alkoholu rocznie – nieco więcej niż to ma miejsce w Polsce, gdzie statystyczny mieszkaniec wypija 10,5 l. W Europie króluje w tej dziedzinie Litwa (15,2 l). Mniej niż w Polsce i w Niemczech pije się w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii (9,5, l).

Niemcy dużo piją, ale mniej palą

- Picie alkoholu w Niemczech uchodzi za zupełnie normalną rzecz – mówi Christina Rummel, wiceszefowa DHS. Ma to konkretne skutki: 7,8 mln obywateli Niemiec w wieku od 18 do 64 lat jest w grupie ryzyka. W 2017 roku prawie 22.000 dzieci i młodocianych w wieku od 10 do 20 lat trafiło do szpitala z zatruciem alkoholowym, a 230.000 czyli 11 procent przestępstw popełniono pod wpływem alkoholu.

Za 13,5 procent zgonów odpowiada palenie

Maleje liczba palaczy, choć od 2017 do 2018 ubyło ich zaledwie 2 procent. Skutki palenia odpowiadają zdaniem ekspertów za 13,5 procent zgonów. W 2013 roku było ich 121.000. Wprawdzie konsumpcja tytoniu spadła od 2000 roku prawie dwukrotnie, jednak co najmniej 11 procent dorosłych to bierni palacze. Podczas gdy spada liczba wypalanych papierosów, rośnie popularność fajek, cygar i cygaretek.

Uzależnienie od leków i narkotyków

Niezmienne pozostaje uzależnienie od leków. Od 1,2 do 1,5 mln Niemców jest uzależnionych od leków nasennych i uspokajających. Dotyczy to głównie osób starszych i kobiet. Uzależnienie występuje już po kilku tygodniach używania leków. 300 do 400 tysięcy Niemców jest ciężko uzależniona od innych leków.

Konopie to ulubiony nielegalny narkotyk. Popularnością cieszy się zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych. Nowa generacja psychoaktywnych substancji nie odgrywa dużej roli. W okresie przeprowadzania badania 7,3 procent młodzieży w wieku od 12 do 17 lat konsumowało konopie, a 1,2 procent inne nielegalne narkotyki. W grupie od 18 do 64 lat konopie konsumowało 6,1 procent, a inne narkotyki 2,3 procent badanych. W 2017 roku z powodu przedawkowania narkotyków zmarło 1276 osób. Średnia wieku zmarłych to 39 lat.

Hazard należy do ulubionych sportów Niemców

Rosnąca popularność hazardu

Autorzy raportu podkreślają wzrost obrotów rynku gier hazardowych, co ma bezpośredni związek z ich rosnącą popularnością. Obroty branży wyniosły w 2017 roku 46,3 mld Euro, odnotowując wzrost o 2,5 procent w stosunku do roku 2016. Oznacza to prawie podwojenie obrotów w ciągu 15 lat. 58% automatów do gier znajduje się w hotelach i restauracjach.

Choć kasyna internetowe są w Niemczech nielegalne, także i one cieszą się rosnącą popularnością. 180.000 Niemców jest mocno uzależnionych od hazardu, zaś kolejne 326.000 korzysta z pomocy terapeutów.

dpa / sier