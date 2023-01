Niemcy. Kobiety wciąż zarabiają mniej niż mężczyźni

Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego, które zostały opublikowane w poniedziałek (30.01.23) w 2022 kobiety w Niemczech otrzymały o 18 procent niższe wynagrodzenie niż mężczyźni. Ze względu na to, że metodyka badań została zmieniona, nie można porównać tych danych z tymi z lat poprzednich, ale jeśli spojrzeć na problem na przestrzeni dłuższego okresu, okazuje się, że różnica w zarobkach ze względu na płeć („Gender Pay Gap”) jest mniejsza. W 2006 roku wynosiła ona 23 procent na niekorzyść kobiet. We wschodniej części Niemiec różnica ta jest mniejsza niż w zachodniej, bo wynosi zaledwie siedem procent (w zachodniej części kraju 19 procent).

– To, że w Niemczech występuje jedna z największych różnic w zarobkach między kobieta a mężczyznami, źle świadczy – skomentował Marcel Fratzscher, szef Niemieckiego Instytutu Badań nad Gospodarką (DIW). – Prowadzi to do tego, że Niemcy nie wykorzystują sporej części swojego potencjału gospodarczego – dodał. Tłumaczył, że główną tego przyczyną są: dyskryminacja kobiet, które wykonują tę samą pracę co mężczyźni i mają takie same osiągnięcia zawodowe jak oni, wysoki odsetek pracujących w niepełnym wymiarze godzin, niewielka liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz znacznie niższe wynagrodzenie w zawodach uznawanych za niezbędne do funkcjonowania państwa, w których pracują przede wszystkim kobiety.

Jak pozbyć się różnicy w zarobkach?

Zdaniem Fratzschera znaczna redukcja tej luki w systemie wynagrodzeń byłaby możliwa, gdyby udało się pozbyć przeszkód i dyskryminacji w odniesieniu do kobiet. – Jedną z możliwości byłoby zniesienie małżeńskiej ulgi podatkowej, „mini-zatrudnienia”, stworzenie odpowiedniej infrastruktury do opieki nad dziećmi, promowanie lepszego godzenia życia zawodowego z rodzinnym oraz wyższe docenienie zawodów istotnych dla funkcjonowania państwa – wyjaśnił Fretzscher w rozmowie z agencją Reuters. Zaznaczył, że na tle innych krajów, szczególnie skandynawskich, Niemcy pozostają w tyle.

Kobiety w Niemczech zarabiają prawie o 1/5 mniej niż mężczyźni

Jak wynika z przedstawionych danych, różnice sprowadzają się głównie do tego, że kobiety pracują częściej niż mężczyźni w sektorach, zawodach i na stanowiskach z niższym wynagrodzeniem niż mężczyźni. – Ponadto kobiety częściej pracują w niepełnym wymiarze godzin, co wiąże się z niższymi przeciętnymi zarobkami brutto – argumentują autorzy badania. Tymi aspektami można wytłumaczyć 63 procent różnic w zarobkach między kobietami a mężczyznami.

Pozostałych 37 procent „nie można określić na podstawie cech dostępnych w modelu szacunkowym”, wyjaśnili autorzy badania, według którego również w przypadku porównywalnych kwalifikacji, wykonywanej pracy czy doświadczenia zawodowego różnica w zarobkach między kobietami a mężczyznami pozostaje. Tzw. skorygowany „Gender Pay Gap” szacowany jest na siedem procent. Federalny Urząd Statystyczny dodał, że różnice te zapewne byłyby niższe, gdyby w analizie mogły zostać uwzględnione dodatkowe dane, chociażby te dotyczące przerwania pracy na okres ciąży, porodu czy opieki nad krewnymi. Tzw. skorygowany „Gender Pay Gap” należy więc uznać za „górną granicę” dyskryminacji w zakresie wynagrodzenia.

(RTR/ gwo)