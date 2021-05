Polityka

Niemcy klasyfikują Polskę ponownie jako zwykły obszar ryzyka. Zmiany w warunkach podróży z Polski do Niemiec

Niemcy skreślili Polskę z listy krajów wysokiego ryzyka, klasyfikując ją jako zwykły obszar ryzyka. Dla podróżujących z Polski do Niemiec oznacza to, że test na COVID-19 będą mogli zrobić także po przyjeździe do Niemiec.