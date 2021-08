Niemcy. Kilkudniowy strajk na kolei

To już drugi w tym miesiącu strajk w ruchu kolejowym w Niemczech, do którego przystąpił Niemiecki Związek Maszynistów (GDL). W połączeniach pasażerskich Deutsche Bahn (DB) strajk rozpoczął się w poniedziałek, 23 sierpnia, o godzinie 2:00 w nocy i potrwa do środy w nocy. Jak zapewnia Deutsche Bahn, w tym czasie pasażerowie mają mieć do wyboru około jedną czwartą wszystkich połączeń z normalnego rozkładu jazdy.

W regionalnym i podmiejskim ruchu kolejowym DB dąży do utrzymania około 40 procent połączeń. Sytuacja jest różna w poszczególnych regionach Niemiec. Strajk koncentruje się we wschodnich landach, gdzie związek zawodowy GDL ma najwięcej członków.

Przełożyć podróż

Koncern DB poinformował w poniedziałek rano, że zastępczy rozkład jazdy ruszył stabilnie. Koleje proszą jednak pasażerów o przełożenie podróży na okres po strajku, jeśli to możliwe. Nie ma gwarancji, że „wszyscy podróżni dotrą do swojego celu” – czytamy w oświadczeniu DB.

Dworzec w Stuttgarcie

Koncern obiecuje, że w przypadku zwrotu pieniędzy lub zmiany rezerwacji zastosuje przychylne pasażerom zasady.

Spór płacowy

To już drugi kilkudniowy strajk w sporze płacowym pomiędzy GDL a DB. Od soboty wieczorem (21.8.2021) GDL strajkuje także w ruchu towarowym.

GDL odrzucił ofertę DB dotyczącą negocjacji w sprawie premii koronawirusowej, nazywając ją „pozorną”. Związek domaga się dwustopniowej podwyżki płac o 3,2 proc., premii koronawirusowej w wysokości 600 euro i lepszych warunków pracy. DB oferuje wprawdzie podwyżkę o 3,2 proc., ale chce ją wprowadzić później i przez dłuższy okres.

(AFP, DPA/dom)