Niemcy: Kierowcy nie przestrzegają zakazu wjazdu dla diesli

Tylko w Darmstadzie od czerwca 2019 lokalne ograniczenia zlekceważyło 13 tys. kierowców samochodów i ciężarówek.

Urząd Porządku Publicznego w Stuttgarcie odnotował w ubiegłym roku 3 tys. naruszeń zakazu wjazdu dla starszych modeli diesli klasy Euro 5 w całym mieście. To jedyne miasto w Niemczech, gdzie taki zakaz obowiązuje.

W Darmstadzie, Hamburgu i Berlinie dotyczy on jedynie poszczególnych ulic. Jak donosi agencja prasowa DPA, w Hamburgu w 2018 r. odnotowano 400 naruszeń, w Berlinie od końca listopada 2019 było 51 ostrzeżeń. Ogółem w wymienionych czterech miastach nałożono grzywny i mandaty na sumę 1,6 mln euro, chociaż nie wiadomo jeszcze, ile z nich będzie ostatecznie prawomocnych.

Walka o poprawę jakości powietrza

Celem zakazów dla diesli jest doprowadzenie do redukcji stężenia tlenku azotu. Organizacja ekologiczna DUH walczy przed sądami o to, by miasta i gminy bardziej dbały o jakość powietrza. W Stuttgarcie zanieczyszczenie tlenkami azotu w ubiegłym roku znacznie spadło, ale wciąż przekracza wartości graniczne wynoszące 40 mikrogramów na metr sześcienny powietrza.

By zmienić jego jakość, szczególnie w newralgicznym punkcie miasta Am Neckartor, obok zakazu wjazdu dla diesli wprowadzono szereg innych środków zaradczych, na przykład słupy filtrujące powietrze. Ulica otrzymała też nową nawierzchnię oraz wyznaczono buspasy. Od początku tego roku Am Neckartor oraz na innych trzech głównych trasach wjazdowych i wyjazdowych obowiązuje zakaz dla starych diesli klasy Euro 5.

Różne kary

Na razie miasto nie przeprowadza kontroli, ale sprawdza dodatkowo kierowców, których zarejestrował fotoradar lub którzy niewłaściwie zaparkowali. Podobnie obchodzi się z nimi stuttgarcka policja. Z 450 tys. przypadków sprawdzonych przez Urząd Porządku Publicznego w tym mieście 6,7 tys. diesli naruszyło zakaz wjazdu. Mandat kosztuje 80 euro, a razem z kosztami kalkulacyjnymi 108,5 euro. Podobne grzywny obowiązują w Darmstadzie.

W Berlinie jest taniej i kara dla kierowcy samochodu osobowego wynosi 20 euro, autobusu 25 euro, a ciężarówki 75 euro. Od końca listopada ubiegłego roku zakaz jazdy dieslem klasy Euro 5 w stolicy Niemiec obowiązuje na wielu ulicach w Śródmieściu i dzielnicy Neukoeln. Od tego czasu do 20 stycznia policja odnotowała 51 przypadków łamania zakazu.

W Hamburgu w 2019 r. policja odnotowała 246 naruszeń zakazu wjazdu diesli, wypisując mandaty na sumę 7300 euro. Zdaniem Olivera Luksica, eksperta ds. ruchu drogowego klubu poselskiego FDP, obowiązujące zakazy są nieprozumieniem. „Zamiast wyrywkowych kontroli jak w Stuttgarcie konieczne byłoby wprowadzenie w końcu w całych Niemczech jednolitych zasad pomiaru" - uważa polityk.

dpa/jar