Niemcy: Kiepska sytuacja kolejowego transportu towarowego

Właściwie Deutsche Bahn (DB) założyła sobie usprawnienie transportu towarowego: mniej opóźnień, więcej składów towarowych na szynach. Ale jak wynika z doniesień agencji Reutersa powołującej się na dokumenty DB problemów wciąż przybywa. W 2018 r. co czwarty pociąg towarowy córki - spółki DB Cargo docierał do celu z ponad piętnastominutowym opóźnieniem. Tylko 72,7 proc. wszystkich składów towarowych przyjeżdżało na czas, co w porównaniu z rokiem 2017 daje jeszcze gorszy wynik.

Brak personelu

Okazuje się jednak, że bolączką są nie tylko opóźnienia pociągów. Wiele z nich w ogóle nie wyrusza w trasę. Jak wynika z raportu DB Cargo wobec którego koncern DB nie zajął dotąd stanowiska, w ubiegłym roku pozostawało dziennie na dworcach ponad 80 składów towarowych. A w październiku zgoła 150 dziennie.

Przyczyn tej sytuacji DB doszukuje się w niedoborze personelu. W ubiegłym roku koncern musiał zrezygnować tygodniowo z ponad 100 zleceń na transport towarowy.

Kiepski start w bieżącym roku

Niekorzystna tendencja wciąż się utrzymuje. DB Cargo jest zmuszone odmawiać wykonania zleceń 90 klientom tygodniowo. Jednocześnie rośnie presja konkurencji na szynach, która zdążyła w międzyczasie przejąć połowę transportu towarowego w Niemczech.

tagesschau/jar