Niemcy kaszlą. Tylu chorych nie było już dawno

Już na początku grudnia ponad pięć procent osób w Niemczech było na zwolnieniu lekarskim. To dane, które przekazała agencji AFP publiczna kasa chorych Techniker Krankenkasse (TK), w której ubezpieczonych jest najwięcej osób w Niemczech. Oznacza to wzrost o niemal 30 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Dane te nie uwzględniają pełnego miesiąca. Należy się spodziewać, że liczba chorych w całym grudniu jest jeszcze wyższa.

– Główną przyczyną znacznego wzrostu nieobecności (zatrudnionych w miejscu pracy – red.) w tym roku są infekcje dróg oddechowych i przeziębienia – tłumaczy cytowany przez AFP szef TK Jens Baas. – Co ciekawe, fale przeziębień odegrały również dużą rolę poza sezonem (przeziębień), czyli głównie w lipcu i październiku – dodał.

„Berlin kaszle”

Przedszkola informują rodziców o licznych infekcjach

Nie tylko firmy borykają się z realizacją swoich planów. Dosłownie na każdym kroku brakuje personelu, który jest na zwolnieniu z powodu chorób. Przedszkola czy szkoły narzekają na brak nauczycieli i wychowawców i często zwracają się do rodziców z prośbą, by wcześniej odebrali swoje dzieci lub – jeśli mogą – w ogóle nie przyprowadzali ich do przedszkola. Chorobom układu oddechowego towarzyszą nierzadko inne typowe infekcje wieku dziecięcego. Niektóre placówki informują o tym rodziców jeszcze zanim wejdą z dzieckiem do środka.

Dziennik "Berliner Kurier": "Berlin kaszle"

Stołeczny dziennik „Berliner Kurier” pisał w środę (21.12.2022) nawet o 9 milionach osób, które obecnie chorują w Niemczech.

W ostatnich dniach również stołeczne metro i koleje podmiejskie informowały na wyświetlaczach o kłopotach z personelem i prosiły pasażerów o wyrozumiałość. „Berliner Kurier” donosi, że obecnie 14 proc. osób kierujących metrem choruje i dodaje, że rozkład jazdy tramwajów w stolicy Niemiec „został odchudzony”.

Tylko konieczne operacje

Berlińska klinika Charite odwołała do końca roku wszystkie planowane operacje i koncentruje się na tych, ratujących życie.

Jak podają związki zawodowe, cytowane przez dziennik, również stołeczna policja musi obejść się bez co piątego pracownika, a straż pożarna musi poradzić sobie bez 17 proc. zatrudnionych. Gazeta zwróciła się do kasy chorych AOK z prośbą o dane dotyczące chorych osób. Ubezpieczyciel zapewnił, że chętnie udostępni dane, ale obecnie pracownicy, którzy się tym zajmują, są chorzy.

