Niemcy: „Karnawał jest barwny, a nie brunatny“

W Kolonii płacze katedra, w Duesseldorfie rasizm zamienia się w śmiertelną broń: budowniczy platform do ostatniej chwili dopracowywali swoje satyryczne komentarze do aktualnych wydarzeń. Do wyboru mieli niemało tematów – kryzys w CDU i walka o spuściznę po Angeli Merkel, koronawirus i oczywiście prezydent USA Donald Trump. Tradycyjne parady w tegoroczny zapustny poniedziałek (Rosenmontag) zdominował jednak prawicowy ekstremizm i zamach na turecką wspólnotę w Hanau.

„Uns Hätz schleiht för Hanau” – „Nasze serca biją dla Hanau“, głosi motto na platformie w Kolonii. Jej budowniczy pokazują słynną kolońską katedrę zalaną łzami i z pochylonymi wieżami. – Karnawał jest barwny, a nie brunatny – powiedział agencji prasowej DPA szef parady w Kolonii Holger Kirsch.

Platforma nie była pierwotnie zaplanowana. Powstała spontanicznie, po rasistowskim zamachu w Hanau w ubiegłą środę (19.02.2020), który przypłaciło życiem dziewięć osób. – Tą dodatkową platformą zaraz na początku parady chcemy przypomnieć ofiary tego straszliwego czynu w Hanau i jednocześnie dać przykład tolerancji i otwartości na świat – tłumaczył Kirsch.

Kukły symbolizujące brunatne bagno Turyngii

„Słowa przeradzają się w czyny!”

W Duesseldorfie rasizm symbolizuje pistolet wystający z ust czerwonego z wściekłości mężczyzny. Na jego policzku widnieje napis: „Słowa przeradzają się w czyny!”.

Także prace mistrza budowy platform Jacquesa Tilly'ego jednoznacznie pokazują, co karnawaliści myślą o neonazizmie, nacjonalizmie, rasizmie i tym podobnych formach prawicowego ekstremizmu: „NSU, Walter Luebcke, Halle, Hanau”. – Atakowane jest sedno naszych politycznych wartości, karnawał w Duesseldorfie nie może tego przemilczać – zapowiedział tuż przez zapustnym poniedziałkiem Jacques Tilly.

Tak widzą Wielką Brytanię pod rządami Borisa Johnsona karnawaliści w Duesseldorfie

Inne platformy symbolizują walkę o władzę w CDU z jej głównymi aktorami Jensem Spahnem, Friedrichem Merzem, Arminem Laschetem i Norbertem Roettgenem. SPD z kolei reprezentuje jego przywódczy duet Saskia Esken i Norbert Walter-Borjans. Kukły obojga są w biało czarnych barwach, a ich motto: „Znowu wnosimy barwy do SPD”.

Brunatne bagno Turyngii reprezentują FDP i CDU, które podnoszą prawą rękę szefa AfD w Turyngii Björna Höcke do hitlerowskiego pozdrowienia.

W nadreńskich bastionach karnawału Kolonii, Duesseldorfie i Moguncji obecne są też m.in. koronawirus, brytyjscy parlamentarzyści pokazani jako szkielety i prezydent USA Donald Trump w postaci filmowego Jokera.

(dpa / stas)