Niemcy. Kameleon znaleziony w skrzynce z warzywami

Niecodzienne odkrycie miało miejsce w Bilsen, na północy Niemiec, 125 km od granicy z Danią. Sprzedawca warzyw znalazł kameleona wewnątrz pudełka z kalafiorem. Przesyłka pochodziła z Francji.

Jak poinformowała w czwartek 30 grudnia lokalna policja, kameleon wydawał się zdrowy.

"Kiedy zajrzeliśmy do pudełka z kalafiorem, z roślinności spoglądało na nas dwoje oczu, poruszających się niezależnie od siebie" – powiedział rzecznik policji.

"Czworonożne stworzenie, które przypuszczalnie urodziło się w Afryce, nie wykazywało żadnych oznak ogromnego napięcia związanego z podróżą i zostało przez nas przejęte w dobrym stanie zdrowia" – dodał.

Skąd pochodził kameleon?

W przeciwieństwie do teorii policji, kameleon jest jednak europejskim tubylcem, jak twierdzi Christopher V. Anderson, adiunkt na Uniwersytecie Południowej Dakoty i przewodniczący grupy specjalistów ds. kameleonów w Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody.

Anderson powiedział DW, że przedstawiony na zdjęciu kameleon jest młodym kameleonem śródziemnomorskim, występującym w południowej Hiszpanii, południowych Włoszech, Grecji, Malcie i kilku innych obszarach wokół Morza Śródziemnego.

– Jeśli chodzi o jego pojawienie się w przesyłce z Francji, to podejrzewam, że sam kalafior mógł być uprawiany w innym miejscu, w zasięgu występowania tego gatunku, a we Francji został po prostu zapakowany lub wysłany. Mogło się też zdarzyć tak, że inne produkty, które pochodziły z obszarów występowania kameleonów, przeszły przez zakład i zwierzę weszło do jednej z tych przesyłek – powiedział Anderson w rozmowie z DW.

Według publikacji branżowych, w 2021 roku francuscy rolnicy wyhodowali 218 700 ton kalafiora. Większość światowego kalafiora pochodzi z Chin i Indii.

Funkcjonariusze zabrali kameleona do azylu dla dzikich zwierząt w Klein Offenseth-Sparrieshoop.

Zagrożone gady

Kameleony występują głównie w Afryce Subsaharyjskiej i na Madagaskarze. Jednak, podobnie jak ten znaleziony w Bilsen, istnieją też gatunki występujące w południowej Europie.

Jak tłumaczy Anderson, kameleony są silnie zagrożonym gatunkiem, w dużej mierze z powodu degradacji siedlisk.

Kameleony są popularnymi zwierzętami domowymi, a w niektórych częściach świata stały się gatunkami inwazyjnymi. Są one znane z tego, że zmieniają kolor swojej skóry, aby wtopić się w otoczenie.