Niemcy: już ponad 500 przypadków koronawirusa

W Niemczech potwierdzono jak dotąd 534 przypadki zarażania koronawirusem. To o blisko 200 więcej niż wczoraj - podał Instytut Roberta Kocha (RKI). Jego dyrektor prof. Lothar Wieler przyznał, że to jeszcze nie kulminacja zachorowań. – Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy ten szczyt zostanie osiągnięty. Teraz musimy zrobić wszystko, aby jak najbardziej spowolnić ten wzrost – powiedział.

Najwięcej chorych jest w położonym na zachodzie kraju landzie Nadrenia Północna-Westfalia (281), na nastepnych miejscach są Badenia-Wirtembergia (91) i Bawaria (79). Tylko w Saksonii-Anhalt na wschodzie Niemiec nie odnotowano jeszcze żadnego przypadku.

Nowe zachorowania to głównie infekcje pochodzenia krajowego, a nie przywiezione zza granicy. Prof. Wieler zapelował do lekarzy i mieszkańców kraju, aby zlecać i wykonywać testy na obecność wirusa tylko w uzasadnionych przypadkach, żeby nie przeciążyć systemu opieki zdrowotnej. – Nie można wykluczyć, że testujemy zbyt dużo – powiedział.

Niemieckie władze apelują o czujność i przestrzeganie zasad higieny, ale też o zachowanie spokoju. Szef RKI zwrócił uwagę na aktualne statystyki dotyczące zwykłej grypy, która także może prowadzić do zapalenia płuc. Od początku roku w Niemczech zanotowano 119.280 przypadków grypy. Ponad 200 z nich zakończyło się zgonem chorego.

Covid-19 w kolejnych państwach

Obecność wirusa stwierdzono już w ponad 80 krajach. W ostatnich godzinach m.in na Słowacji, w Serbii i Watykanie. Na ponad 95 tys. przypadków zachorowań na świecie, 3280 skończyło się śmiercią pacjenta. Najczęściej były to starsze osoby.

W obliczu szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus wyraził zaniepokojenie, że niektóre kraje nie traktują tej sprawy z odpowiednią powagą albo „zdecydowały, że nie mogą tego zrobić”. Jak mówił, rządy razem ze wszystkimi ministerstwami muszą razem walczyć z wirusem. – Jesteśmy zaniepokojeni tym, że polityczne zaangażowanie i konieczne środki nie odpowiadają skali zagrożenia, przed jakim stoimy – stwierdził.

Iran, dezynfekcja autobusów w mieście Mashhad

Obok Chin, jednym z najmocniej dotkniętych chorobą krajów jest Iran. Liczba zachorowań przekracza tam 3,5 tys. Władze zdecydowały o zamknięciu do 20 marca szkół i uniwersytetów.

Na podobny krok zdecydowały się władze Włoch zamykając wszystkie szkoły, uniwersytety i przedszkola. W ciągu przedostatniej doby we Włoszech zmarło 41 osób, przez co liczba przypadków śmiertelnych wzrosła do 148. W tym czasie potwierdzono też 770 nowych zachorowań. Ich ogólna liczba przekracza 3,8 tys.

Na całym świecie odwoływane albo przekładane są imprezy masowe, tak aby utrudnić rozprzestrzenianie się choroby. Włochy szukają nowej daty ważnego referendum konstytucyjnego, które miało odbyć się pod koniec marca. Przełożony został także szczyt Unia Europejska-Indie. W Niemczech odwołano największe na świecie targi turystyczne ITB w Berlinie, Międzynarodowe Targi Książki w Lipsku i szereg innych imprez tego typu.

(dpa,afp/szym)