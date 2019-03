Niemcy. Jest akt oskarżenia przeciwko domniemanemu terroryście

Magomed-Ali C. miał razem z aresztowanym we Francji Clementem B. planować przeprowadzenie zamachu terrorystycznego w Niemczech.

Według śledczych obaj domniemani islamiści utrzymywali kontakty z Anisem Amrim, który 19 grudnia 2016 dokonał krwawego zamachu na jarmark przedświąteczny w Berlinie. W jego wyniku zginęło 12 osób, w tym polski kierowca.

Amri i Magomed-Ali C. należeli do grupy radykalnych muzułmanów spotykających się w jednym z berlińskich meczetów. Meczet ten został zamknięty przez niemieckie władze w 2017 roku.

Magomed-Ali C. miał w październiku 2016 roku przechowywać w swoim mieszkaniu materiały wybuchowe. Do dziś nie wiadomo co się z nimi stało.

Jedną z osób wtajemniczonych w plany zamachu Magomeda-Alego C. miał być właśnie Anis Amri. Z ustaleń śledczych wynika jednak, że Amri zdecydował się na "własny" zamach bez wiedzy wspólników.

Magomet-Ali C. został zatrzymany w sierpniu 2018 r. i od tego czasu przebywa w areszcie śledczym.