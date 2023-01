Niemcy. Jedna czwarta eksportu broni do Ukrainy

W ubiegłym roku rząd RFN zatwierdził eksport broni o wartości ponad 8,3 mld euro, podało w środę (4.1.23) niemieckie ministerstwo gospodarki. W 2021 roku było to nieco poniżej 9,4 mld euro – to najwyższe jak dotąd roczne dane.

Podczas gdy w 2022 roku Ukraina, z powodu ataku Rosji, była krajem, do którego Niemcy najwięcej eksportowały, bo w wysokości 2,2 miliardów euro, to w 2021 roku ogromna część eksportu przeznaczona była dla Egiptu (ok. 4,4 mld euro). Było to również związane z faktem, że poprzedni rząd kanclerz Angeli Merkel (CDU) zaledwie dzień przed objęciem władzy przez rząd „ koalicji sygnalizacji świetlnej” (SPD, FDP, Zieloni – red.) zezwolił na eksport 3 fregat i 16 systemów obrony powietrznej IRIS-T. W ubiegłym roku Egipt nie znalazł się wśród dziesięciu głównych krajów dla niemieckiego sprzętu wojskowego.

Przestrzeganie praw człowieka a eksport

Resort gospodarki poinformował też o planach przyjęcia ustawy regulującej eksporty broni zaznaczając, że będzie to „pierwszy raz w historii Niemiec, kiedy kontrola eksportu broni przez rząd federalny byłaby wyraźnie określona w przepisach prawa”. W ramach prac nad tą ustawą zostały w ubiegłym roku przeprowadzane konsultacje z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i środowisk akademickich. Teraz nowy projekt ma trafić pod głosowanie rządu.

Kluczowe kwestie projektu zostały już przedstawione jesienią ubiegłego roku. Zgodnie z nim, eksport broni do krajów spoza UE, NATO i krajów równoważnych NATO zostanie zezwolony, jeśli będą za tym przemawiać interesy polityki zagranicznej i kwestie bezpieczeństwa. Ponadto bardziej brane pod uwagę ma być przestrzeganie praw człowieka w państwie importującym, a miejsce, do którego trafi broń, powinno także być dokładniej monitorowane.

Organizacje pacyfistyczne domagają się również prawa stowarzyszeń do zaskarżania i możliwości weta w przypadku eksportu broni powstałej w ramach europejskiej współpracy zbrojeniowej.

(EPD/gwo)