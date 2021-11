Niemcy. Jarmarki bożonarodzeniowe dla ozdrowieńców i zaszczepionych

Jarmarki bożonarodzeniowe w Niemczech otwierają się po dwóch latach przerwy, jednak nie wszyscy będą mogli na nie pójść. W niektórych miastach wymagane jest okazanie certyfikatu szczepienia na COVID-19 lub dowodu, że jest się ozdrowieńcem.

Tak jest m.in. w Hamburgu, gdzie obowiązuje tzw. zasada „2G” (skrót pochodzi od niemieckich słów „genesen” – ozdrowieniec i „geimpft” – zaszczepiony). Niezaszczepieni nie wejdą do strefy gastronomicznej i będą mieli dostęp jedynie do straganów z rękodziełem czy biżuterią oraz do części, gdzie znajduje się szopka.

Na inne rozwiązanie zdecydowały się Lipsk i Norymberga. W Lipsku na jarmarku nie będzie można spożywać alkoholu, a w Norymberdze targ zostanie zredukowany i podzielony na kilka miejsc.

Monachium bez Christkindlmarkt. A co z Dreznem?

Wiele niemieckich miast odwołało jednak swoje tradycyjne jarmarki z powodu pandemii koronawirusa.Taka decyzja zapadła m.in. w Monachium.

Nie wiadomo też, czy odbędzie się odwiedzany chętnie przez Polaków Striezelmarkt w Dreźnie – najstarszy jarmark bożonarodzeniowy w Niemczech. Straganiarze postawili już drewniane chaty, zajmują się wieszaniem ozdób i montażem drewnianych figurek, ale w każdej chwili mogą być zmuszeni do rozebrania wszystkiego. Targ ma ruszyć 22 listopada. Władze Saksonii zdecydowały, że jarmark może się odbyć, ale lokalne władze w Dreźnie, które spotkają się 25 listopada, mogą zająć inne stanowisko. – Nie potrafię opisać, przez co teraz przechodzimy – powiedziała agencji prasowej AFP Karin Hantsche, która od 32 lat sprzedaje tradycyjne pierniki na targu. – Nie śpimy po nocach, jesteśmy zdenerwowani – dodała.

Markus Harich, który od 30 lat sprzedaje na Striezelmarkt grzane wino i inne napoje, jest zajęty wykańczaniem swojej drewnianej chaty. – Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Nie wiemy, co będzie dalej. Czy w ogóle otworzymy? Czy zmienią się przepisy? – pyta. Sprzedawca martwi się o przyszłość swojego biznesu. – Towar jest zamówiony, ale nikt nie udziela nam żadnych informacji. Jesteśmy w próżni – żali się.

Czwarta fala pandemii

Przed pandemią bożonarodzeniowe jarmarki w Niemczech przyciągały około 160 milionów odwiedzających rocznie i przynosiły dochody rzędu 3-5 miliardów euro.

Teraz jednak Niemcy walczą z czwartą falą pandemii koronawirusa. W ostatnich tygodniach liczba nowych zakażeń zaczęła gwałtownie rosnąć. Według danych Instytutu Roberta Kocha w środę (17.11.21), odnotowano w ciągu ostatniej dobry ponad 52 tysiące infekcji, a w związku z COVID-19 zmarło prawie 300 osób. Siedmiodniowy wskaźnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców wzrósł do 319. To najwyższa wartość od początku pandemii.

(DW, AFP/bro)