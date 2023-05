Niemcy. Inflacja zjadła podwyżki wynagrodzeń

Niemcy zarabiają więcej, ale inflacja sprawia, że tego nie odczuwają. Od stycznia do marca miesięczne zarobki brutto pracowników w Niemczech, uwzględniając specjalne świadczenia, wzrosły o 5,6 procent w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. To najsilniejszy wzrost od 2008 roku, gdy rozpoczęto sporządzanie tych statystyk. Jednak jeszcze mocniej wzrosły w tym samym okresie ceny konsumpcyjne – o 8,3 procent, podał Federalny Urząd Statystyczny.

Na tej podstawie eksperci obliczyli, że realne zarobki spadły o około 2,3 procent, kontynuując niekorzystną tendencję z 2022 roku. „Wysoka inflacja z nawiązką pochłania wzrost wynagrodzeń pracowników również na początku 2023 r.” – podsumowują statystycy. W rezultacie wielu konsumentów kupowało mniej, a niemiecka gospodarka pogrążyła się w recesji w pierwszym kwartale tego roku.

W przyszłym roku na plusie

Utratę siły nabywczej złagodziła nieco wypłata premii inflacyjnej. Pracodawcy mogli wypłacić pracownikom jednorazowo 3000 euro. Świadczenie to było nieopodatkowane i zwolnione ze składek. Był to jeden z czynników ponadprzeciętnego wzrostu płac nominalnych w pierwszym kwartale. Dzięki premii inflacyjnej utrata siły nabywczej nie była tak silna, jak w poprzednich trzech kwartałach, gdy realne płace spadły nawet o 5,4 procent.

– Ponieważ zaczęliśmy rok z bardzo wysoką inflacją, to także w całym 2023 roku możemy odnotować lekki spadek płac realnych – ocenia dyrektor naukowy Instytutu Makroekonomii i Badań nad Koniunkturą (IMK) Sebastian Dullien, cytowany przez agencję Reuters. – Według wszelkich prognoz rok 2024 będzie jednak lepszy – dodaje. Jego zdaniem w przyszłym roku płace mogą dalej mocno rosnąć, zaś inflacja obniżyć się do 2-procentowego celu Europejskiego Banku Centralnego. – W przyszłym roku możemy się spodziewać odczuwalnego wzrostu płac realnych, który wyrównać może część strat minionych lat – ocenia ekspert.

Podwyżki w wielu sektorach

Podobnego zdania jest Instytut Gospodarki Światowej w Kilonii (IfW). Ekspert Dominik Groll przewiduje dalszy wzrost płac realnych dzięki najnowszym porozumieniom płacowym np. w sektorach przemysłu metalowego i elektrycznego, sektorze publicznym czy w Deutsche Post.

W pierwszym kwartale 2023 roku największy wzrost nominalnych zarobków (8,9 proc.) odnotowali pracownicy sektorów o niskich wynagrodzeniach. Według statystyków miało to związek z podwyżką od 1 października 2022 r. pułapu wynagrodzenia z tytułu tzw. minipracy (niem. Minijob) z 450 do 520 euro. Pełnoetatowi pracownicy zarabiali średnio o 5,9 proc. więcej, a osoby pracujące na cześć etatu i przyuczające się do zawodu – o 4,7 proc.

RTR/ widz

