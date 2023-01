Niemcy: Inflacja spadła w grudniu do 8,6 proc.

Inflacja w Niemczech znacznie osłabła w grudniu i ponownie spadła poniżej granicy dziesięciu procent. Ceny wzrosły bowiem o 8,6 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku – podał we wtorek (03.01.2022) w pierwszym szacunku Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. W porównaniu do listopada tego roku ceny faktycznie spadły. W listopadzie inflacja wyniosła jeszcze 10,0 proc. rok do roku, w październiku 10,4 proc.

Powodem niższej inflacji była m.in. nadzwyczajna pomoc w grudniu – rząd federalny przejął za ten miesiąc rozliczenia za gaz i ogrzewanie. Ale mimo to energia i żywność nadal były czynnikami napędzającymi ceny w grudniu. Ceny energii wzrosły o 24,4 procent, a ceny żywności o 20,7 procent.

Podobnie jak w innych krajach Europy, skok cen konsumpcyjnych w Niemczech został podsycony przez agresję Rosji przeciwko Ukrainie. Spadek inflacji do 8,6 proc. w grudniu był silniejszy niż oczekiwania ekonomistów, którzy w ankiecie Reutersa spodziewali się spadku do 9,1 proc.

– Dzięki znacznemu spadkowi powinniśmy osiągnąć zwrot w inflacji. Jeśli nie pojawi się nowy, silny szok cenowy w zakresie energii, w przewidywalnej przyszłości nie powinniśmy widzieć w Niemczech dwucyfrowych wskaźników inflacji – powiedział Sebastian Dullien, ekonomista w Fundacji Hansa Boecklera.

Jednak nawet jeśli grudniowa stopa inflacji przynosi pewne wytchnienie, ceny pozostają „niedopuszczalnie wysokie”, zwłaszcza w sektorze żywności i energii, powiedział ekonomista funduszu LBBW Jens-Oliver Niklasch. Choć rosną nadzieje, że Niemcy osiągnęły szczyt inflacji, to dotacje rządowe „nie mogą być stałą odpowiedzią na presję cenową”, dodał. – Walka z inflacją, która rozpoczęła się w zeszłym roku, pozostaje maratonem, a nie sprintem – powiedział.

Inflacja za cały 2022 r. rekordowo wysoka

Według statystyków, średnioroczna stopa inflacji za 2022 r. ma wynieść 7,9 procent - co byłoby najwyższą wartością w historii Republiki Federalnej Niemiec. Najwyższą dotychczas roczną inflację odnotowano w 1951 roku - 7,6 procent. Federalny Urząd Statystyczny opublikuje ostateczne dane 17 stycznia.

Kryzys niemieckiej klasy średniej

(afp,dpa,rtr/gsz)